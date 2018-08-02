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02.08.2018
Военное обозрение

НА "Авиадартс-2018" белорусы выставят Як-130 против Су-25СМ

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Белорусская команда, участвующая в конкурсе "Авиадартс" на АрМИ-2018, выступит на учебно-тренировочных самолетах Як-130, применяемых в качестве легких небронированных штурмовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя командира смешанной авиабазы ВВС Белоруссии подполковника Александра Адамониса.

https://m.sputnik.by/

Со слов Адамониса, Белоруссия впервые выставит экипажи на вертолетах Ми-24 и самолетах Як-130, так как это новая техника и белорусские летчики хотят показать, чего они добились, осваивая ее. Подполковник добавил, что в номинации "Штурмовая авиация" Белоруссия выставит Як-130 против российских Су-25 и Су-25СМ и рассчитывает выиграть в конкурсе, добавив, что команда выступает в конкурсе уже в третий раз и уже занимала второе место. С учетом того, что мы долго готовились и у нас молодые амбициозные экипажи, заявил Адамонис, мы рассчитываем на первое место, хотя и просто участвовать в таких соревнованиях почетно и достойно, так как здесь выступают лучшие пилоты своих стран. .

Напомним, что в соревнованиях "Авиадартс-2018" участвуют летчики из четырех стран: России, Белоруссии, Казахстана и Китая, всего около 60 основных и резервных экипажей. В рамках подготовки к основным конкурсам, со вторника летчики начали тренировочные полеты и пристрелку по учебным мишеням.

01.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
Продукция
Ми-24
Су-25
Як-130
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
02.08.2018 04:58
Интересно,будем смотреть.
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