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02.08.2018
Вестник Мордовии

Чем заменить Т-15 "Барбарис"? "Колесницей огненной смерти" - Объектом 564

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Фото: Вестника Мордовии

Неожиданный отказ от масштабных закупок боевой техники на базе перспективной тяжелой унифицированной платформы, тем не менее, не снимает потребность армии в высокозащищенной боевой технике.

Поскольку в отношении основных боевых танков ставка будет сделана на машины семейства Т-72, которые, кстати, в этом году отмечают 45-летие принятия на вооружение, необходимо найти доступную по цене замену и тяжелой БМП Т-15 "Барбарис".

Фото: Вестника Мордовии

По мнению военных экспертов, самым лучшим и поэтому наиболее вероятным кандидатом может стать разработанный в Омске Объект 564 - боевая машина огнеметчиков БМО-Т, прозванная в СМИ "Колесницей огненной смерти". В свое время также сообщалось о создании на этой же базе дозорно-патрульной машины.

Основным преимуществом Объекта 564 является его солидное противоснарядное бронирование. Не зря же машина без классической танковой башни весит почти 44 тонны - практически как Т-72Б. Конструкторы также хорошо продумали защиту боковых проекций, установив мощные бортовые экраны.

Фото: Вестника Мордовии

Поскольку БМО-Т был принят на вооружение 17 назад, вероятно будет сделана некоторая модернизация. Необходима унификация с самой новой версией Т-72Б3. Потребуется замена устаревшей динамической защиты "Контакт-5" на "Реликт", установка двигателя в 1130 л.с., а также переобувание в новые гусеничные ленты. Вместо открыто расположенного пулемета НСВТ калибра 12,7 мм, возможна установка дистанционного модуля с таким же вооружением.

Расширение внутреннего пространства, куда сейчас помещаются два члена экипажа и семь человек десанта (как у БМП-2), можно сделать за счет удаления 30 огнеметов "Шмель".

Фото: Вестника Мордовии

Ранее еще одним большим достоинством Объекта 564 была его сравнительно невысокая цена, как сообщается, она точно такая же, как у колесного БТР-82А. После модернизации машина, разумеется, станет дороже, но не критично, в любом случае, во много раз дешевле "Барбариса". А, поскольку сухопутным войскам нужна экономия средств, то, в самом деле, ничего лучше "Колесницы огненной смерти" уже не найти.


Лев Романов

01.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Продукция
БМО-Т
БМП-2
БТР-82
БТР-82А
Т-15
Т-72
Т-72Б
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