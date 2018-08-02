Казахстан поможет России создать сверхтяжелую ракету

Казахстанский аэрокосмический комитет министерства оборонной и аэрокосмической промышленности принял решение об участии в разработке российской сверхтяжелой ракеты. Концепция сотрудничества на космодроме Байконур подразумевает такую работу, сообщили в Казкосмосе.

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Согласно размещенного сообщения Казкосмоса, "концепцией дальнейшего сотрудничества России и Казахстана на комплексе Байконур в качестве основных направлений перспективных совместных космических проектов определены… создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса". Кроме этого, в Казкосмосе выразили намерение поучаствовать в создании совместно с Россией сверхлегкой ракеты для запуска малых спутников, добавив, что в планах аэрокосмического комитета Казахстана имеется задача по развертыванию на Байконуре производства комплектующих к ракетной технике.

Напомним, что в начале 2018 года был подписан указ президента России о создании сверхтяжелой ракеты. Головным разработчиком комплекса является РКК "Энергия". На создание ракеты отведено 10 лет, ее первый старт планируется на 2028 год. Ракета создается для проведения перспективных полетов, в том числе на Луну и Марс. Как ранее сообщал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сверхтяжелая ракета должна стартовать с нового космодрома России Восточный.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в создании российской сверхтяжелой ракеты, совместно с Казахстаном, может поучаствовать и Китай.