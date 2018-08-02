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02.08.2018
Военное обозрение

Булгаков: Россия лидирует по количеству переданной в войска бронетехники

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Российская Федерация возглавила мировой рейтинг по количеству поступившей в войска бронетанковой и автомобильной техники, а также образцов ракетно-артиллерийского вооружения, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

Минобороны РФ

По словам Булгакова, за последние 5 лет в ходе перевооружения армии было введено в эксплуатацию свыше 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, а также более 4 тыс. образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В результате по данным показателям Российская Федерация в 2017 году возглавила мировой рейтинг. Об этом заявили независимые экспертные агентства.

Замминистра добавил, что всего оборонным ведомством было принято на вооружение свыше 80 образцов современной военной техники по номенклатуре МТО, что позволило увеличить их долю в ней до 50 процентов.

Он отметил также, что совместными усилиями механиков-водителей, экипажей машин ремонтных подразделений и предприятий ОПК достигнут 98-процентный уровень исправности техники (в 2012 году он составлял 84 процента).

Напомним, 1 августа в России отмечается День тыла Вооруженных сил, утвержденный приказом министра обороны от 7 мая 1998 года. Этот день выбран неслучайно. Первого августа 1941 года Иосиф Сталин завизировал приказ наркома обороны Семена Тимошенко "Об организации Главного управления тыла Красной Армии".

01.08.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
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