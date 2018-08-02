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02.08.2018
Военное обозрение

В РФ разрабатывается боевой подводный беспилотник "Цефалопод"

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В России ведутся работы по созданию атомной необитаемой подлодки, предназначенной для уничтожения субмарин противника, пишет ресурс Popular Mechanics.

https://twitter.com/o_gilvi

Информация о данной разработке впервые появилась в 2015 году. Из сведений о госзакупках стало известно, что ЦКБ "Рубин" разрабатывает необитаемый подводный робототехнический комплекс "Цефалопод". К работе над проектом, стоимостью около 8 млрд. рублей, привлечены также НИИ мортеплотехники, концерны "Агат", "МПО-Гидроприбор", ОКБМ им. Африкантова и другие предприятия.

До последнего времени этот проект оставался в тени другой российской разработки – ядерной суперторпеды "Статус-6" ("Посейдон"). Теперь картина постепенно проясняется: "Цефалопод" создается как охотник за подлодками, вооруженный компактными торпедами MTT. Боеприпасы имеют небольшой радиус действия и несут меньший заряд, однако в подводном бою способны уничтожить вражескую ПЛ, пробив ее прочный корпус, сказал в интервью ресурсу эксперт Саттон (HI Sutton).

По его словам, это довольно большие беспилотники (величиной с автобус), возможно больше, чем у ВМС США. Об этом говорит "изгибающийся" (многолопастный) винт, который очень похож на те, что устанавливаются на полноразмерные лодки.

Одной из возможных сфер применения российских дронов может стать сопровождение подводных ракетоносцев во время боевого дежурства. "Цефалопод" также смог бы охранять порты и другие морские объекты. Хорошую маневренность мини-подлодке обеспечивают подруливающие устройства в носу и корме

01.08.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Мортеплотехники
ЦКБ МТ Рубин
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