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02.08.2018
Военное обозрение

В Японии спущен на воду эсминец с системой ПВО-ПРО Aegis

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Японские морские силы самообороны скоро пополнятся еще одним эсминцем с системой ПВО-ПРО Aegis. 30 июля на верфи компании Japan Marine United в Иокогаме прошла торжественная церемония спуска на воду первого эсминца проекта 27DDG, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com. Корабль должен усилить способность Японии защищать свои территориальные воды прежде всего от КНДР и демонстрировать военно-морскую мощь в Восточной Азии и за ее пределами.

defensenews.com

Новый корабль является первым из двух эсминцев проекта 27DDG, заказанных японскими силами самообороны. Эти корабли будут специализироваться на противовоздушной обороне и дополнят противолодочные эсминцы проекта 25DD. Новый эсминец Maya станет седьмым кораблем японского флота, оснащенным системой ПВО-ПРО Aegis.

Проект 27DDG является усовершенствованной версией проекта Atago, в рамках которого в период с 2004 по 2008 год были построены два эсминца (Atago и Ashigara). От своего предшественника корабли типа Maya будут отличаться увеличенным корпусом и водоизмещением, что позволит разместить на них усиленное вооружение. На эсминце установлена улучшенная комбинированная корабельная энергетическая установка CODLAG, обеспечивающая питанием энергоемкие радары и другие системы корабля.

Длина эсминца Maya составляет 170 м, водоизмещение — 8200 т. Корабль оснащён боевой системой Aegis Baseline J7 и, по одним данным, радаром Northrop Grumman AN/SPQ-9B, по другим - радаром Lockheed Martin AN/SPY-1D. В списке вооружений значатся ракеты SM-3 Block IIA и SM-6. Ввод эсминца в строй запланирован на 2020 год.

01.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
КНДР
Япония
Продукция
sm-3
SM-6
Иджис
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
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