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02.08.2018
Вестник Мордовии

Прощай ВСУ: КрАЗ не дурак, он выбирает Ирак

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Фото: KLKAMASH2

Поскольку вооруженные силы Украины все меньше интересуются выпущенными на своих предприятиях автомобилями, производитель вездеходов КрАЗ вынужден все больше ориентироваться на заграницу. Например, на Анголу, Иран, Ирак, Египет, другие государства, где помнят их продукцию еще со времен Советского Союза.

Фото: KLKAMASH2

Пока чиновники ВСУ облизываются, глядя на дорогую натовскую технику, кременчугские грузовики стали поступать в Ирак. Правда, по всей видимости, из-за малого количества заказов бывший завод имени 50-летия Советской Украины начал терять в качестве выпускаемой продукции. Так, недавно иракские военные отрапортовали, что подвергли ремонту 7 автомобилей КрАЗ-6322 6х6 одной из бригад 16-й пехотной дивизии. Подробностей никаких. Не понятно, какие машины сломались. Неужели из недавней партии, которая пришла этим летом?

Или им таки удалось восстановить развалившуюся технику, которая поставлялась до 2014 года?

Фото: KLKAMASH2

В то же время стало известно, что Ирак начал закупать для перевозки поставленных из России танков Т-90С седельные тягачи КамАЗ-65225 с большегрузными прицепами.


Дмитрий Лемешко

01.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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в открытом доступе
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Страны
Ангола
Египет
Ирак
Иран
Россия
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
АвтоКрАЗ
КАМАЗ
КрАЗ-6322
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