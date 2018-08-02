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02.08.2018
ЦАМТО

Минобороны Австралии приняло второй эскадренный миноносец ПВО класса "Хобарт"

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DDGH 39 Hobart
Введенный в строй ВМС Австралии головной эскадренный миноносец DDGH 39 Hobart программы Air Warfare Destroyer (AWD). Сидней, 23.09.2017.
Источник: ВМС Австралии

ЦАМТО, 1 августа. Группа по приобретениям и поддержке оборонной промышленности (CASG) МО Австралии в ходе состоявшейся 27 июля на верфи Осборн в Аделаиде церемонии приняла эскадренный миноносец ПВО "Брисбен" класса "Хобарт".

Как отмечается в пресс-релизе командования ВМС Австралии, "Брисбен" является вторым из трех кораблей класса "Хобарт", которые должны быть поставлены консорциумом ADW Alliance Военно-морским силам Австралии. Планируется, что в сентябре корабль выполнит переход в Сидней, где до конца текущего года официально войдет в боевой состав флота.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2007 года правительство Австралии подписало с ADW Alliance, включающим компании ASC, Raytheon Australia и Организацию по закупкам вооружения и материально-техническому обеспечению МО (DMO), контракт стоимостью около 8 млрд. австр. долл. (6,7 млрд. долл. США) на строительство трех эсминцев класса "Хобарт", разработанных на базе проекта эсминца F-100 испанской компании Navantia.

Корабли предназначены для организации противовоздушной обороны морских соединений, расположенных в прибрежных районах мест размещения войск и объектов инфраструктуры, борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника, ведения разведки и наблюдения, а также дальнего эскорта.

Строительство головного эскадренного миноносца началось в 2010 году, церемония закладки киля прошла на предприятии компании ASC в Аделаиде в сентябре 2012 года. Спуск корабля на воду состоялся 23 мая 2015 года. "Хобарт" вошел в боевой состав австралийского флота 23 сентября 2017 года.

Закладка киля второго эсминца, "Брисбен", прошла 3 февраля 2014 года, спуск на воду состоялся в декабре 2016 года. Заключительные ходовые испытания "Брисбен" успешно завершились в апреле этого года.

Закладка киля третьего и последнего эскадренного миноносца класса "Хобарт", "Cидней", состоялась 19 ноября 2015 года. 19 мая 2018 года корабль был спущен на воду. Передача его заказчику запланирована на 2019 год.

01.08.2018
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Страны
Австpалия
Испания
Компании
Navantia
Raytheon
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