Минобороны Австралии приняло второй эскадренный миноносец ПВО класса "Хобарт"
ЦАМТО, 1 августа. Группа по приобретениям и поддержке оборонной промышленности (CASG) МО Австралии в ходе состоявшейся 27 июля на верфи Осборн в Аделаиде церемонии приняла эскадренный миноносец ПВО "Брисбен" класса "Хобарт".
Как отмечается в пресс-релизе командования ВМС Австралии, "Брисбен" является вторым из трех кораблей класса "Хобарт", которые должны быть поставлены консорциумом ADW Alliance Военно-морским силам Австралии. Планируется, что в сентябре корабль выполнит переход в Сидней, где до конца текущего года официально войдет в боевой состав флота.
Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2007 года правительство Австралии подписало с ADW Alliance, включающим компании ASC, Raytheon Australia и Организацию по закупкам вооружения и материально-техническому обеспечению МО (DMO), контракт стоимостью около 8 млрд. австр. долл. (6,7 млрд. долл. США) на строительство трех эсминцев класса "Хобарт", разработанных на базе проекта эсминца F-100 испанской компании Navantia.
Корабли предназначены для организации противовоздушной обороны морских соединений, расположенных в прибрежных районах мест размещения войск и объектов инфраструктуры, борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника, ведения разведки и наблюдения, а также дальнего эскорта.
Строительство головного эскадренного миноносца началось в 2010 году, церемония закладки киля прошла на предприятии компании ASC в Аделаиде в сентябре 2012 года. Спуск корабля на воду состоялся 23 мая 2015 года. "Хобарт" вошел в боевой состав австралийского флота 23 сентября 2017 года.
Закладка киля второго эсминца, "Брисбен", прошла 3 февраля 2014 года, спуск на воду состоялся в декабре 2016 года. Заключительные ходовые испытания "Брисбен" успешно завершились в апреле этого года.
Закладка киля третьего и последнего эскадренного миноносца класса "Хобарт", "Cидней", состоялась 19 ноября 2015 года. 19 мая 2018 года корабль был спущен на воду. Передача его заказчику запланирована на 2019 год.
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