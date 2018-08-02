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02.08.2018
ЦАМТО

Система менеджмента качества АО "Редуктор-ПМ" получила международный сертификат

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Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Редуктор-ПМ".

ЦАМТО, 1 августа. Предприятие АО "Редуктор-ПМ" холдинга "Вертолеты России" получило сертификат соответствия требованиям международного стандарта EN 9100:2018 "Системы менеджмента качества. Требования к организациям авиационной, космической и оборонной отрасли".

Наличие разработанной, внедренной и сертифицированной в соответствии со стандартом EN 9100 системы менеджмента качества (СМК) является обязательным требованием со стороны вертолетных заводов холдинга "Вертолеты России" и ведущих мировых производителей аэрокосмической отрасли.

Подготовка к получению сертификата проходила на АО "Редуктор-ПМ" в рамках проекта развития центра компетенций "Трансмиссии" с 2016 года, а также плана по совершенствованию СМК предприятий холдинга. За это время в соответствии с требованиями EN 9100 была доработана СМК и проведено обучение специалистов АО "Редуктор-ПМ" в консалтинговой фирме ООО "ТЭМ консалтинг". Больше года специалисты ООО "ТЭМ консалтинг" помогали предприятию прорабатывать новые требования стандарта, консультировали по различным методикам СМК и работе в системе "OASIS", проводили совместные диагностические аудиты документации и производства. Сегодня все нововведения внедрены в подразделениях предприятия.

СМК предприятия сертифицирована в международном органе АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" на соответствие требованиям EN 9100:2018. Благодаря полученному сертификату АО "Редуктор-ПМ" внесено как надежный производитель в реестр международной онлайн-системы поставщиков аэрокосмической промышленности "OASIS". Для предприятия это означает доступ к международной кооперации, возможность получать дополнительные заказы, а также маркетинговые и позиционные преимущества.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

01.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Редуктор-ПМ
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