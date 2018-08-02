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02.08.2018
Военное обозрение

На Балтике стартовали межфлотские учения ВМФ РФ

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В акватории Балтийского моря начались тактические учения боевых кораблей Северного, Черноморского и Балтийского флотов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Минобороны РФ

Как рассказали в российском военном ведомстве, корабли, принимавшие участие в Главном военно-морском параде, приступили к отработке ряда тактических учений в соответствии с планом Главного командования ВМФ РФ. Учения проводятся на этапе свертывания сил и возвращения в пункты постоянной дислокации. Планом учений предусмотрена отработка противодиверсионной, противоминной, противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороны в составе межфлотской группировки кораблей, включая высадку десанта на побережье Балтийского моря. По оценке главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, в настоящее время у кораблей различных флотов имеется исключительная возможность отработать взаимодействие между флотами.

К учениям на Балтике приступили: ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомная подводная лодка "Орел", большой противолодочный корабль "Североморск", фрегат "Адмирал Макаров", БДК "Иван Грен", "Королев", "Минск", корветы "Бойкий", "Сообразительный", дизель-электрические подлодки "Владикавказ" и "Дмитров".

01.08.2018
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Страны
Россия
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