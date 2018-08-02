Национальная гвардия Венесуэлы приняла на вооружение 4 самолета

ЦАМТО, 1 августа. Национальная гвардия Венесуэлы приняла на вооружение самолет "Кинг Эйр-200" компании Beechcraft и три CE-210 "Центурион" производства Cessna, которые были изъяты в результате операций по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Перед поставкой все самолеты были модернизированы и адаптированы техническими специалистами ВВС Национальной гвардии.

Как сообщает Infodefensa.com, церемония передачи самолетов состоялась 17 июля на базе 41-го отряда авиационной поддержки командования авиации Национальной гвардии в международном аэропорту Артуро Михелена (Валенсия, шт. Карабобо). В мероприятии принял участие министр обороны Венесуэлы генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес, который заявил, что самолеты будут использоваться для оказания неотложной медицинской помощи и перевозки войск.

Командование авиации является одним из основных командований Национальной гвардии, являющейся четвертым видом национальных вооруженных сил Венесуэлы. В его структуру входят подразделения авиационной поддержки, размещенные на всей территории страны. В состав командования также входят учебный центр и центр обслуживания.

В состав авиапарка командования входят самолеты M-28 "Скайтрак", "Кинг Эйр-200", "Кинг Эйр-90" компании Beechcraft, BE-95-B58, CE-402, CE-210 "Центурион", CE-206/U206F/U206G, CE-182 "Скайлайн-2", CE-172 и CE-152; УТС M-26 "Искерка", а также вертолеты Ми-17В-5, "Белл-412HP/SP/EP", "Белл-222", "Белл-206L", "Белл-206B", AS350/AS355F-2 "Экюрей" и F28 "Шарк" компании Enstrom.