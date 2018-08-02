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02.08.2018
ЦАМТО

ВМС Чили планируют заменить устаревшие фрегаты

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Патрульный корабль «Команданте Торо»
Патрульный корабль «Команданте Торо» ВМС Чили.
Источник: factmil.com

ЦАМТО, 1 августа. Министр обороны Чили Альберто Эспина подтвердил, что чилийский флот разрабатывает программу замены двух фрегатов ПВО L-класса и одного противолодочного фрегата "Тип-22".

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на информацию газеты "Эль Меркурио", ВМС Чили требуется в ближайшие годы заменить, по крайней мере, три состоящих на вооружении фрегата, причем реализации данного проекта придается большое значение.

В начале 2018 года командующий ВМС Чили адмирал Хулио Лейва (Julio Leiva) официально подтвердил намерение реализовать проект замены двух фрегатов ПВО класса "Латорре" ("Якоб ван Хеемскерк") к 2025 году. По оценкам, к середине следующего десятилетия FFG-11 "Капитан Прат" и FFG-14 "Альмиранте Латорре" морально устареют. В то же время, ВМС Чили требуется для обеспечения обороноспособности и защиты национальных интересов наличие в боевом составе 8 фрегатов.

3750-тонные фрегаты класса "Латорре" (L-класса), построенные в 1985-1986 гг., оснащены применяемыми из пусковой установки Mk-13 Mod.1 ЗУР SM-1MR "Стандарт", обеспечивающими поражение целей на дальностях до 38 км. Срок эксплуатации ракет истекает в 2020 году.

Кроме того, для обеспечения ПВО используется восьмиконтейнерная пусковая установка Mk-29 с ЗУР RIM-7P "СиСпэрроу". Боеприпасы и пусковые установки являются устаревшими и не смогут эффективно противодействовать новым угрозам.

Контракт на техническое обслуживание турбин Olympus производства Rolls Royce истекает в 2024 году. Это также касается противолодочного фрегата "Тип-22".

Для замены трех кораблей командование ВМС рассматривает возможность покупки как новых фрегатов, которые могут быть построены на местной верфи Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar), так и бывших в эксплуатации фрегатов.

Первое решение имеет наибольшую поддержку, поскольку позволит расширить возможности национальной промышленности. Тем не менее, высокая стоимость и длительный срок реализации программы могут отрицательно повлиять на оценку при принятии окончательного решения.

Приобретение фрегатов из наличия одной из стран – более доступная альтернатива. Так, Чили поддерживает стратегическое сотрудничество с Великобританией, которая со следующего десятилетия начнет снимать с вооружения фрегаты "Тип-23". Поставка ВМС Великобритании фрегатов "Тип-26" для замены "Тип-23" начнется с 2023 года, что позволит предложить снимаемые с вооружения корабли на продажу. Еще одним вариантом является покупка фрегатов класса "Галифакс" из состава ВМС Канады.

01.08.2018
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Страны
Великобритания
Канада
Чили
Продукция
SM-2
Компании
Rolls-Royce
Проекты
2020-й год
Oliver Hazard Perry
Type 26
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