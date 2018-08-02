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02.08.2018
ЦАМТО

Десять экипажей Центрального военного округа прошли переучивание на новые самолеты Су-34

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник: http://www.globallookpress.com

ЦАМТО, 1 августа. Десять экипажей смешанного авиационного полка, дислоцированного в Челябинской области, завершили переучивание на новые многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, сообщает пресс-служба ЦВО.

В Липецком центре боевого применения летчики завершили теоретическое и практическое переучивание на новую технику с учетом боевого опыта, полученного в САР. В ходе переподготовки экипажи изучили тактико-технические характеристики самолета, отработали нанесение одиночных и групповых авиационных ударов по наземным целям с больших высот, а также патрульное сопровождения ударных групп и постановку заслонов в воздухе.

Ранее сообщалось, что 10 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поступили по гособоронзаказу в авиационный полк в Челябинской области, где была сформирована первая в Центральном военном округе эскадрилья, вооруженная Су-34.

01.08.2018
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