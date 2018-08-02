Вот секретное оружие китайских военных против Америки

Влияние, которое этот показатель оказывает на соответствующий военный бюджет каждой страны, различно. Если убрать из военного бюджета США расходы на персонал, они сократятся с 597 млрд. долл. США до 298 млрд. долл. США. Для сравнения: военные расходы Китая при этом сократятся со 145,8 млрд. долл. США до 97,2 млрд. долл. США. Другими словами, когда расходы на персонал выводятся из уравнения, военные расходы Китая становятся примерно от четверти до почти трети американского бюджета.

Как заметил Александр Де Токвиль почти два столетия назад, американцы по своей природе являлись оптимистами. Этот оптимизм часто был источником национальной силы, что побуждало нас к достижению всё больших высот.

Однако в некоторых случаях оптимизм может быть опасным. Например в вопросах роста Китая. Многие американцы в 1980-х годах недооценили динамику роста Китая, полагая, что Пекин, в конце концов, встанет на путь Советского Союза или Японии. Те, кто так думают, могут привести ряд впечатляющих статистических данных в поддержку своего мнения, что Америка остается недосягаемой и самой могущественной страной в мире. Одним из наиболее популярных подтверждений этому, которое они приводят, являются расходы на оборону: в частности, что Америка по-прежнему тратит примерно в четыре раза больше, чем Китай на свои военные нужды.

Но сравнение итоговых чисел только вводит в заблуждение сразу по нескольким направлениям. Некоторые относительно хорошо известны: например, общепризнано, что Америка является сверхдержавой с военными активами, разбросанными по всему миру, в то время как Китай может сосредоточить свои вооруженные силы в Азии. Аналогичным образом, военные расходы не учитывают то, что часто называют «оценкой удаленности». То есть, чтобы спроецировать военную силу на Азию, Соединенные Штаты должны пересечь самый большой океан в мире. А вот Китай находится в центре событий. И, любой сотрудник Вашингтона понимает, чем ближе к власти – тем больше полномочий. Близость к полю боя позволяет Китаю применить стратегию ограничения доступа (A2/AD [1]) и размещения на своей территории большого числа ракет, самолетов, систем наблюдения и радаров. По сути, это непотопляемые авианосцы.

Менее известны и другие факторы, отражающие отсутствие реального баланса сил в Азии через американский и китайский оборонные бюджеты. Одним из таких факторов, который не учитывается большинством наблюдателей, являются расходы на персонал. Несмотря на более многочисленные вооруженные силы, расходы Китая на персонал гораздо ниже, чем у Соединенных Штатов. И, как только из бюджета уходят расходы на персонал, разрыв между американским и китайским военными бюджетами значительно сокращается, по сравнению с итоговыми цифрами.

Америка хорошо заботится и о мужчинах и о женщинах, служащих в вооруженных силах. Однако затраты на это просто астрономические. По собственным оценкам Пентагона, почти половина всего военного бюджета относится к расходам на военный и гражданский персонал. Половина бюджета на 2015 год составит около 298,5 млрд. долл. США. Другими словами, Пентагон тратит на персонал больше, чем любая другая страна, в том числе Китай, тратит на всю свою армию. В действительности, расходы на военный персонал США больше, чем совокупные оборонные бюджеты всех других стран членов НАТО.

Вооруженные силы Китая менее прозрачны, что затрудняет точное определение расходов на персонал. Однако большинство экспертов считают, что расходы на персонал составляют около трети бюджета Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Исходя из этих данных в 2015 году, военные в Китае потратили на персонал около 48,6 млрд. долл. США. Расхождение в расходах на персонал между Китаем и Соединенными Штатами еще больше, если оценивать расходы только на военнослужащих. По оценкам экспертов, НОАК насчитывает в общей сложности 2,3 миллиона человек на военной службе, по сравнению с 1,4 миллионами человек в вооруженных силах США. Это означает, что Китай расходует чуть более 21 000 долларов США на одного военнослужащего, в то время как Соединенные Штаты более 214 000 долл. США.

Оценка затрат на оплату труда также получается в пользу Китая. Например, расходы на заработную плату НОАК ниже из-за того, что китайские заводские рабочие получают менее четверти заработной платы своих американских коллег. Обменные курсы - еще один тонкий момент, который снижает военные расходы Китая. Для сравнения, Big Mac почти вдвое дороже в Америке, чем в Китае, соответственно Пекин может приобрести гораздо больше отечественных систем вооружения за те же деньги, что имеет Вашингтон.

Безусловно, по мере роста благосостояния Китая, некоторые из этих преимуществ будут нивелироваться. В последнее десятилетие в Китае неуклонно растут заработные платы и, соответственно, увеличиваются расходы на китайских военных. В тоже время, расходы на персонал для военных США тоже не сокращаются. Действительно, Комитет по бюджету Палаты представителей США отметил, что с 2001 года стоимость содержания одного военнослужащего выросла на 41%, без учета выплат за военные действия и с учетом инфляции. Если расходы на персонал продолжат расти с такой скоростью, а общий военный бюджет будет расти под инфляцию, к 2039 году расходы на военный персонал съедят весь оборонный бюджет США.

Разумеется, более высокие расходы на персонал обусловлены лучшими в мире мужчинами и женщинами военнослужащими Америки, что является одним из основных преимуществ перед Китаем. Тем не менее, разница в стоимости содержания является еще одной причиной, по которой сравнение итоговых данных оборонных расходов США и Китая не приближает США к реальному балансу сил между странами.

Автор: Захари Кек (Твиттер: @ZacharyKeck)

Перевод: ВПК.Name

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