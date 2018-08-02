Ядерное оружие, пролетевшее над нашими головами за эти годы

Тупик "Крестоносца"

Бомбардировщик с ядерной силовой установкой представляет собой стратегический бомбардировщик, движущей силой которого выступает ядерный реактор. США начали разработку данного вида самолета после успешных испытаний ядерной бомбы. После нескольких лет предварительных исследований и подготовки в 1951 году США начали программу по созданию на основе "Конвэр Б-36" (Convair B-36) бомбардировщика с ядерной силовой установкой Convair NB-36H.

Convair NB-36H, также известный как "Крестоносец" (Crusader), был оснащен четырьмя винтовыми атомными двигателями, а также четырьмя обычными турбореактивными двигателями, которые в основном использовались при взлете и посадке или же в случае нарушений работы ядерных двигателей.

В теории ядерные двигатели могут работать без перерыва. Поэтому при соблюдении уровня допустимой нагрузки NB-36H мог бы пребывать в воздухе почти неограниченное время и достигать любого уголка земного шара.

Однако мечты не похожи на реальность. Несмотря на то, что путем неоднократных экспериментов и испытаний американские ученые доказали, что ядерные двигатели NB-36H могут непрерывно обеспечивать тягу, необходимую для полета, в силу ограниченности уровня технологий и материалов они не могли решить вопросы надежности, безопасности и уменьшения размеров ядерной энергосистемы. Кроме того, американских граждан беспокоило то, что в случае аварии или если этот самолет будет сбит неприятелем, выброс радиации будет просто кошмарным.

Из-за технологических и политических причин в конце 60-х проект "Крестоносец" зашел в тупик (исследования стоили примерно 500 миллионов долларов, взятых из кармана налогоплательщиков).

В сравнении с США СССР вкладывал еще больше сил в разработку бомбардировщика с ядерной силовой установкой. Во время холодной войны, чтобы перегнать Америку, было официально принято решение о разработке такого вида самолета. В тот же период очень многие советские ведомства выдвигали и проводили испытания проектов ядерного двигателя разной конструкции, также велись разработки платформы бомбардировщика с ядерной силовой установкой. Самой известной из них считается Ту-95ЛАЛ, созданный на основе стратегического бомбардировщика Ту-95М. Конструкция двигателя этого самолета была схожа с Convair NB-36H - основу составляли ядерные винтовые двигатели, а также обычные турбореактивные. Советский бомбардировщик был лучше американского с точки зрения цельности конструкции, кроме того, мог летать на сверхзвуковой скорости.

Американский бомбардировщик B-36 "Миротворец". Источник: www.flickr.com

Однако проблемы, с которыми столкнулись советские ученые, почти не отличались от тех, что возникли в процессе разработки у американцев - проект Ту-95ЛАЛ точно так же не был завершен. В начале 70-х годов прошлого века он был отложен, а прототип был демонтирован уже в 80-е.

Спутники с ядерным реактором: крушение "Легенды"

Спутник с ядерным реактором представляет собой спутник, вырабатывающий энергию и двигающийся за счет ядерного реактора. В данный момент ядерные энергетические установки, применяемые на спутниках и других космических аппаратах, хотя и могут долгое время снабжать спутник энергией, не могут считаться энергетическими установками в подлинном смысле слова из-за низкого КПД.

Когда спутники только начинали запускать, энергия для них вырабатывалась за счет химических источников или солнечных батарей. В этом случае невозможно было решить проблему веса и размера спутников, вследствие чего нельзя было долгое время обеспечивать спутник энергией, особенно это касалось больших мощностей. Поэтому США и СССР обратили свои взоры на ядерные энергетические установки для космических аппаратов.

За 60-80-е годы прошлого века оба государства разработали множество ядерных установок, работающих на основе термоэлектронной эмиссии, с их помощью было запущено около 30 спутников с каждой стороны. Работа в данном направлении в Советском Союзе ушла дальше, чем в США, а применяемые технологии были более передовыми.

В марте 1961 года для борьбы с сильными авианосными группами США в СССР была разработана серия спутников с ядерным реактором под названием "Космос", на них была основана система морской космической разведки "Легенда". Начиная с октября 1970 года, СССР один за одним запускал спутники серии "Космос", полностью создав систему "Легенда" в 1973 году - сеть спутников могла эффективно отслеживать американские авианосцы, способствуя наведению противокорабельных ракет на цель.

Из-за ограничений, связанных с технологиями и материалами того времени, спутники серии "Космос" не могли непрерывно вести разведку и наблюдение (как изначально заявлял СССР) - в течение нескольких лет спутники выходили из строя, теряли связь и даже разбивались, частично сгорая в атмосфере. В 1977 году, проработав чуть больше месяца, на территории Канады упал "Космос-954", что привело к радиоактивному заражению. Западный лагерь во главе с США воспользовался этим происшествием и раздул проблему, пытаясь заставить СССР прекратить запуск спутников с ядерным реактором и, таким образом, снизить угрозу для американских авианосцев.

Фактически, чтобы избежать неконтролируемого заражения в случае падения спутника на землю, советские ученые оборудовали ядерный реактор ракетным ускорителем. Получив команду с земли, ракетный ускоритель должен был отделить реактор от спутника и направить его на захоронение на высоту около 2 тысяч километров и "проводить в последний путь". В теории реактор упал бы на землю через 400 лет, а к тому моменту уже завершился бы процесс распада. К сожалению, в случае с вышеописанной аварией спутник перестал отвечать на команды из центра, и реактор не был захоронен.

С точки зрения надежности и безопасности, спутники того времени были не настолько хороши, как хотелось бы, и срок их службы не составлял ожидаемые "100 лет". Чтобы обеспечивать эффективную работу системы "Легенда", Советскому Союзу приходилось запускать все новые спутники "Космос", сохраняя их количество. Таким образом, экономически поддерживать данную систему было очень трудно.

В 1988 году после того, как был запущен последний спутник "Космос-1932", СССР вынужден был приостановить развитие в этой сфере. Впоследствии система "Легенда" продолжала работать еще несколько лет, но, в конце концов, была уничтожена.

Крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой. Призрак "Плутона"

Крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой двигаются за счет ядерного двигателя и несут в себе ядерную боеголовку. В январе 1957 для борьбы с угрозой со стороны советских ракет США развернули проект по созданию "низковысотной сверхзвуковой ракеты" (Supersonic Low-Altitude Missile), частью которого был создание ядерного двигателя (проект "Плутон"). Таким образом, российские ракеты "Буревестник" - это новое оружие, основанное на старой идее.

Двигатель, разрабатываемый в рамках проекта "Плутон", представлял собой опережающий свое время ядерный прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД). В теории такой двигатель может работать чрезвычайно длительное время, что позволяет создавать крылатые ракеты почти неограниченной дальности.

Ракеты проекта "Плутон" с дальностью полета около 20 тысяч километров выглядели пугающе: размером они были с локомотив поезда, длина корпуса - 16,5 метров, размах крыла - 3 метра, скорость - около 3 Мах. Каждая ракета вмещала в себя от 12 до 16 ядерных боеголовок. Она могла преодолеть зону ПВО на малой высоте и войти в воздушное пространство противника, а затем нанести смертельный удар по нескольким городам, наведение на которые осуществлялось заранее. Даже если ПВО противника справится с такой ракетой, ядерная энергетическая установка и боеголовки распадутся на низкой высоте, засыпая неприятеля радиоактивными обломками. Вражеской территории также будет нанесен огромный ущерб.

За семь лет исследований американцы добились крупных успехов по основным технологиям проекта "Плутон", особенно в сфере ядерных двигателей. Однако в июле 1964 года данный проект "приказал долго жить". Почему же американские военные так поступили?

Во-первых, разработки представляли собой "собаку на сене" - американские граждане не могли принять уничтожение тысячи врагов ценой множества собственных жертв. Летя на низкой высоте, "Плутон" оставлял за собой радиоактивный выхлоп, а шум от ракеты, летящей со скоростью в 3 Маха, мог достигать 150 децибел - достаточно для того, чтобы повредить барабанную перепонку. Все это могло отрицательно повлиять как на сами США, так и на их союзников, находящихся на пути движения ракеты.

Во-вторых, к тому моменту американские военные уже нашли "новую любовь". Было разработано первое поколение межконтинентальных баллистических ракет - они могли выполнять сходные с "Плутоном" задачи, но процесс производства был проще, дешевле и безопаснее.

Можно ли в новую эпоху создать новую крылатую ракету с ядерной энергетической установкой с использованием новых материалов и усовершенствованными технологиями? Россия уже дала свой ответ на этот вопрос.

Сообщается, что российская ракета "Буревестник" обладает потрясающими характеристиками, в частности дальностью полета не менее 25 тысяч километров. В чем суть? Это же на 10 тысяч километров дальше, чем у самой лучшей межконтинентальной баллистической ракеты. В опубликованном российской стороной анимационном ролике "Буревестник", запущенный из Подмосковья, на сверхбыстрой скорости проводит крупномасштабный маневр в полете, обходя американские ПВО и достигая цели где-то в районе Гавайев.

Насчет этих ракет у США возникло много вопросов. Могли ли российские "Буревестники" справиться с проблемами всех крылатых ракет с ядерной энергетической установкой? Как обстоят дела с надежностью? Если нельзя полностью избежать выброса радиоактивного излучения в ходе полета, и пусть даже эта ракета обладает неограниченной дальностью полета, сверхбыстрой скоростью и необыкновенной маневренностью, роль "Буревестников" в войне определяется одним вопросом!

Куда они полетят?

По словам одного из высокопоставленных чиновников Министерства обороны РФ Россия ни в коем случае не хотела бы использовать "Буревестники" для поражения реальных целей.

Ван Цюнь (Wang Qun)

Хуаньцю шибао, Китай