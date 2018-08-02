Рогозин посетит открытие нового корпуса Ярославского радиозавода 6 августа

Глава Роскосмоса пояснил, что открытие корпуса является примером сотрудничества фирм госкорпорации и концерна "Радиотехнические и информационные системы"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что примет участие в открытии корпуса космического спутникостроения Ярославского радиозавода.

"Кто сказал, что Роскосмос не желает работать с частными компаниями? 6 августа приму участие в открытии корпуса космического спутникостроения Ярославского радиозавода", - написал он в среду на своей странице в Facebook.

Рогозин пояснил, что открытие нового корпуса является примером сотрудничества фирм Роскосмоса и концерна "Радиотехнические и информационные системы". "Здесь по нашему заказу будут производиться космические аппараты связи нового поколения", - добавил он.