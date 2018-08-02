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02.08.2018
ТАСС

Казахстан поучаствует в разработке российской ракеты для полетов на Луну и Марс

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Байконур
Стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник: Егор Алеев/ТАСС

Кроме того, обе страны намерены совместно создать сверхлегкую ракету для запусков малых спутников

АСТАНА, 1 августа. /ТАСС/. Казахстан присоединится к разработке российской сверхтяжелой ракеты, такую работу подразумевает концепция сотрудничества на космодроме Байконур. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте посольства республики в России со ссылкой на Аэрокосмический комитет министерства оборонной и аэрокосмической промышленности страны.

"Согласно утвержденной концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе Байконур в качестве основных направлений перспективных совместных космических проектов Казахстана и России определено в том числе создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Кроме того, обе страны намерены совместно создать сверхлегкую ракету для запусков малых спутников, а также развернуть на Байконуре производство комплектующих ракетной техники", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роскосмос заказал разработку эскиза сверхтяжелой ракеты стоимостью 1,6 млрд рублей. Разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса планируется закончить к 31 октября 2019 года.

Новая российская сверхтяжелая ракета-носитель должна будет способна выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Планируется, что строительство инфраструктуры для нее на космодроме Восточный начнется в 2026 году.

Указ о создании на Восточном комплекса был подписан ранее президентом РФ Владимиром Путиным. Концепция его создания предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также при разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса будут использованы основные элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса "Союз-5".

По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.

01.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Казахстан
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Путин Владимир
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Луна
Союз-5 РН
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