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02.08.2018
ТАСС

Минобороны планирует закупить систему охраны "Галактика 1СВ" за 535 млн рублей

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Министерство обороны РФ. Архивное фото
Министерство обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Ведомство планирует использовать систему для охраны своих объектов в Крыму

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минобороны России объявило закрытый аукцион на закупку системы охраны "Галактика 1СВ" стоимостью более 535 млн рублей для охраны своих объектов в Крыму. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации извещает о проведении закрытого аукциона на поставку технических средств охраны для оснащения объектов Вооруженных сил РФ I, II, III категорий, дислоцированных на территории Республики Крым (поставка, установка и пусконаладочные работы) по спецификации, утверждаемой Минобороны России", - говорится в документе.

Речь идет о поставке, установке и пусконаладочных работах комплекса технических средств охраны "Галактика 1СВ". Один комплект этой системы требуется поставить до 10 ноября 2020 года.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет более 535,9 млн рублей. Исполнителя госконтракта выберут 27 августа.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ), комплекс технических средств охраны "Галактика 1СВ" предназначен для обеспечения комплексной безопасности объектов Вооруженных сил РФ. В него входит, в частности, комплект периметровых средств обнаружения, технических средств наблюдения, комплект средств обнаружения запрещенных предметов и веществ, комплект средств тревожно-вызывной сигнализации.

01.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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