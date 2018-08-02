РФ возглавила мировой рейтинг по оснащенности войск новыми образцами авто- и бронетехники

По данным Минобороны, за последние пять лет было введено в эксплуатацию более 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россия вышла на первое место в мировом рейтинге по количеству поступивших в войска современных образцов бронетанковой, автомобильной техники и ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в преддверии Дня Тыла Вооруженных сил РФ, отмечаемого 1 августа.

"За последние пять лет в ходе перевооружения войск введено в эксплуатацию более 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше 4 тыс. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В итоге по данным номенклатурам Россия, по мнению независимых экспертных агентств, в 2017 году возглавила мировой рейтинг", - сказал замглавы военного ведомства.

По его словам, всего на вооружение принято более 80 образцов современной техники по номенклатуре материально-технического обеспечения (МТО), что позволило довести долю новой техники в МТО до 50%. Благодаря совместным усилиям водителей, экипажей, ремонтных органов и предприятий оборонно-промышленного комплекса уровень исправности техники достигает 98%.