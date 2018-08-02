Три танковых батальона планируют сформировать в 2018 году в ВДВ

На сегодняшний день в Воздушно-десантных войсках создано четыре дивизии, пять отдельных бригад, воинских частей обеспечения и учебных заведений

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Формирование трех танковых батальонов, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов в Воздушно-десантных войсках планируется завершить в этом году. Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков в интервью газете "Красная звезда".

"В этом году планируется завершить формирование трех танковых батальонов, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов", - сказал Сердюков.

По его словам, на сегодняшний день Воздушно-десантные войска состоят из четырех дивизий, пяти отдельных бригад, воинских частей обеспечения и учебных заведений.

"В соединениях созданы танковые роты, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы, разведывательные роты переформированы в разведывательные батальоны, сформированы отдельный десантно-штурмовой батальон в Республике Крым и отдельный ремонтно-восстановительный батальон ВДВ, что в целом увеличило общий боевой потенциал войск на 20%", - отметил командующий.

Сердюков также рассказал, что более 42 тыс. единиц вооружения и военной техники, которые поступили в Воздушно-десантные войска за последние пять лет, позволили увеличить возможности по огневому поражению на 16%.

"За последние пять лет в соединения и воинские части поступило более 42 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, что позволило увеличить возможности по огневому поражению на 16%, повысить уровень живучести на 20%, а маневренные возможности в 1,3 раза", - сказал он.

По словам командующего, доля оснащенности современными образцами вооружения, военной и специальной техникой возросла до 62%.

Также генерал отметил, что доля современных средств десантирования увеличилась в 1,4 раза, ракетно-артиллерийского вооружения - в 3,5 раза, бронетанковой техники - в 2,4 раза.