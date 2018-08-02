Войти
02.08.2018
ТАСС

Три танковых батальона планируют сформировать в 2018 году в ВДВ

245
0
0
Командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков
Командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

На сегодняшний день в Воздушно-десантных войсках создано четыре дивизии, пять отдельных бригад, воинских частей обеспечения и учебных заведений

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Формирование трех танковых батальонов, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов в Воздушно-десантных войсках планируется завершить в этом году. Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков в интервью газете "Красная звезда".

"В этом году планируется завершить формирование трех танковых батальонов, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов", - сказал Сердюков.

По его словам, на сегодняшний день Воздушно-десантные войска состоят из четырех дивизий, пяти отдельных бригад, воинских частей обеспечения и учебных заведений.

"В соединениях созданы танковые роты, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы, разведывательные роты переформированы в разведывательные батальоны, сформированы отдельный десантно-штурмовой батальон в Республике Крым и отдельный ремонтно-восстановительный батальон ВДВ, что в целом увеличило общий боевой потенциал войск на 20%", - отметил командующий.

Сердюков также рассказал, что более 42 тыс. единиц вооружения и военной техники, которые поступили в Воздушно-десантные войска за последние пять лет, позволили увеличить возможности по огневому поражению на 16%. 

"За последние пять лет в соединения и воинские части поступило более 42 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, что позволило увеличить возможности по огневому поражению на 16%, повысить уровень живучести на 20%, а маневренные возможности в 1,3 раза", - сказал он.

По словам командующего, доля оснащенности современными образцами вооружения, военной и специальной техникой возросла до 62%.

Также генерал отметил, что доля современных средств десантирования увеличилась в 1,4 раза, ракетно-артиллерийского вооружения - в 3,5 раза, бронетанковой техники - в 2,4 раза.

01.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
01.08.2018
Российские военные освободили от "диверсантов" объекты в Таджикистане
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
30.07.2018
Видео: Су-34 утопил корабль на Каспии прямым попаданием ракеты Х-31
30.07.2018
В Абхазии российские военные уничтожили десант условного противника
27.07.2018
Гид по самым секретным подводным роботам России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.08 06:00
  • 45
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 02.08 05:19
  • 108
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 02.08 05:12
  • 34
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 02.08 05:00
  • 1
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 02.08 04:58
  • 1
НА "Авиадартс-2018" белорусы выставят Як-130 против Су-25СМ
  • 02.08 04:50
  • 17
Российский "Цефалопод" станет убийцей подлодок
  • 02.08 02:32
  • 41
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 02.08 01:16
  • 1
Россия закупит "плавающие танки"
  • 02.08 01:03
  • 1
ЦАР: трое российских журналистов убиты. Они делали репортаж о солдатах-наемниках
  • 02.08 00:00
  • 2
Индия решила приобрести в США зенитную ракетную систему NASAMS 2
  • 01.08 23:52
  • 8
Индонезия представила "бронекатер-танк". Среди будущих покупателей Россия?
  • 01.08 23:52
  • 25
В США назвали "отстойное" оружие России
  • 01.08 23:47
  • 12
Повелитель батута
  • 01.08 21:42
  • 140
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 01.08 21:40
  • 1
США предложили Индии БЛА "Гардиан" в ударной версии