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02.08.2018
ТАСС

Атомная субмарина ТОФ "Кузбасс" отработала торпедную стрельбу в Охотском море

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АПЛ К-419 "Кузбасс"
Атомная подводная лодка К-419 "Кузбасс" (заводской номер 517) проекта 971 у стенки ОАО "Дальневосточный завод "Звезда". Большой Камень, не позднее 2011 года.
Источник: diletant2010 / forums.airbase.ru

В учениях задействовали самолет Ил-38

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота "Кузбасс" выполнила торпедную стрельбу в Охотском море в рамках учений при поддержке противолодочного самолета Ил-38. Об этом сообщил в среду представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"В одном из морских полигонов корабельная противолодочная ударная группа при поддержке противолодочного самолета Ил-38 морской авиации флота осуществляла поиск субмарины. "Кузбассу" удалось избежать обнаружения, приблизиться к кораблям условного противника на оптимальную для атаки дистанцию и выполнить торпедную стрельбу", - сообщил Воскресенский.

После атаки подлодка покинула район и продолжила выполнение задач по предназначению.

"Кузбасс" - атомная подводная лодка проекта 971. Она вошла в состав Тихоокеанского флота в начале 1993 года. С 2009 года проходила ремонт и модернизацию, вернулась в состав флота весной 2016-го.

29 июля субмарина принимала участие в параде кораблей в честь Дня ВМФ России на рейде Петропавловска-Камчатского.

01.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
971 Щука-Б
Военные учения
ТОФ
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