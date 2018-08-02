Бронетехника на платформах "Армата" и "Бумеранг" будет надежнее предыдущих образцов

По данным Минобороны, у новой техники "будут на 20% увеличены ресурс и надежность"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Ресурс и надежность унифицированных платформ "Армата", "Курганец", "Бумеранг" на 20% выше, чем у существующей техники. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в преддверии Дня Тыла Вооруженных сил РФ, отмечаемого 1 августа.

"Разработанные унифицированные платформы "Армата", "Курганец", "Бумеранг" показывают, что у них в сравнении с существующими изделиями-аналогами будут на 20% увеличены ресурс и надежность", - сказал замглавы военного ведомства.

Булгаков добавил, что в настоящее время активно проводится работа по созданию перспективных образцов техники номенклатуры материально-технического обеспечения (МТО). По его словам, за счет поступлений в войска современной техники, обладающей повышенной грузоподъемностью, значительно увеличены транспортные возможности вооруженных сил.

Так, грузоподъемность автомобильной техники выросла в 1,3 раза, судов обеспечения - в 1,4 раза. С 2012-го по 2016 год более 7,5 тыс. единиц автомобильной техники подразделений МТО были оборудованы автоматизированной системой ГЛОНАСС.

За пять лет в состав вспомогательного флота принято более 60 новых современных судов, в том числе плавучие краны грузоподъемностью до 150 т. На оснащение железнодорожных войск поступило более 300 единиц высокопроизводительной инженерной техники, соответствующей самым передовым стандартам, рассказал Булгаков.

Он напомнил о включении в течение 2015-2016 годов в состав военных округов двух отдельных ремонтно-эвакуационных полков и пяти технических ракетных баз. "Это позволило создать окружные комплекты сил и средств технического обеспечения. Одновременно в 1,2 раза выросли возможности по эвакуации и ремонту техники (с 4,3 тыс. единиц в сутки до 5,3 тыс. единиц), в 1,5 раза - по транспортированию и регламентному обслуживанию ракет", - отметил замминистра.

Питание военных

Около 600 тыс. военнослужащих российской армии ежедневно получают трех-четырехразовое питание, добавил Булгаков.

"Весьма сложно, особенно в нынешнее время, представить себе военного летчика, ракетчика, мотострелка, танкиста, моряка и другого военного специалиста, управляющего сложнейшими видами вооружения и не имеющего соответствующего багажа теоретических знаний и практических навыков. Еще сложнее представить их голодными, раздетыми и необустроенными. А это главные социально значимые условия в достижении успеха в бою, операции и при выполнении иных задач. И объемы работ для создания и поддержания их на должном уровне весьма существенны", - сказал замглавы военного ведомства.

"Только в мирное время ежедневно трижды-четырежды раз нужно накормить около 600 тыс. военнослужащих по норме №1 продовольственного пайка, ежегодно выдать порядка 50 млн предметов военной формы одежды, содержать 5,7 тыс. военных городков, 69,5 тыс. зданий и сооружений, более 5 тыс. жилых объектов и почти 200 тыс. жилых помещений, более 4 тыс. объектов теплового хозяйства, свыше 7 тыс. водопроводных и канализационных объектов, почти 24 тыс. км инженерных сетей различных коммуникаций во всех климатических зонах России", - перечислил Булгаков основные задачи системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил России.

При этом он отметил, что в военное время "эти и другие задачи возрастут и усложнятся многократно".