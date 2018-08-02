Экипажи ударных вертолетов уничтожили в Забайкалье полевой лагерь условных террористов

В ходе учений прошло более 20 вылетов

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 уничтожили полевой лагерь условных террористов во время учений в Забайкальском крае. Об этом сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Летчики отработали парные полеты по заданному маршруту. Особое внимание было уделено пилотированию на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. После обнаружения целей, имитирующих живую силу, легкобронированную технику и различные сооружения условных террористов, экипажи выполнили боевые пуски неуправляемых авиационных ракет, практическое бомбометание и поразили мишени пушечным вооружением", - говорится в сообщении.

Летчики также отработали навыки по прикрытию ведущего вертолета при заходе на цель и осуществлении воздушных маневров. Экипажи Ми-24 выполнили и воздушную разведку. При отработке маневров применялись новые тактические приемы, основанные на опыте ведения боевых действий в условиях современных вооруженных конфликтов.

Учения проходили на специализированном авиационном полигоне Мухор-Кондуй. Как проинформировали ТАСС в пресс-службе ВВО, всего в ходе занятий было совершено более 20 вертолетовылетов. Количество задействованной техники не уточняется.

Ми-24, производимый с 1971 года, является первым советским специализированным боевым вертолетом. Он имеет множество модификаций, использовался в ряде региональных конфликтов. Неофициальное название - "Крокодил".