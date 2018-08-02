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02.08.2018
ТАСС

Сирийские артиллеристы прошли подготовку к Армейским международным играм в Саратове

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Сирийские артиллеристы
Сирийские артиллеристы отбивали атаки боевиков. Огнем батареи управляли российские советники.
Источник: Илья Питалев/РИА Новости

До этого команда прошла двухнедельную подготовку в Сирии

ТАСС, 1 августа. Команда военнослужащих из Сирийской Арабской Республики прошла двухнедельную подготовку в Саратове для участия в конкурсе "Мастера артиллерийского огня" в рамках Армейских международных игр - 2018. Об этом в среду сообщили в пресс-центре игр.

"Подготовка шла буквально две недели в Сирии и две - на базе учебного центра в Саратове. Надеемся на свой практический опыт, который получали на протяжении всех восьми лет войны в нашей стране. Мы приехали сюда не бороться за победу, а показать, что война в нашей стране заканчивается и что сирийские бойцы могут участвовать в мирных соревнованиях", - цитирует пресс-центр сирийского бригадного генерала Сулеймана Аймана.

Команда из Сирии впервые принимает участие в конкурсе артиллеристов. "Мы набрали хороших солдат с войны. Бойцы, которые сюда приехали - из разных частей, формирований нашей армии и разных фронтов, некоторые имеют ранения", - добавил генерал.

В среду на территории Казахстана стартовали три конкурса Армейских международных игр - конкурс "Мастера артиллерийского огня", состязания расчетов беспилотных летательных аппаратов "Соколиная охота" и соревнования военных связистов "Уверенный прием". В состязаниях принимают участие 12 стран.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает 28 конкурсов, продлятся по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.

01.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Казахстан
Сирия
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БПЛА
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