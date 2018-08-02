Гид по АрМИ-2018. Где поболеть за наших на Армейских играх

ТАСС рассказывает, в каких российских городах и когда можно будет посмотреть военные соревнования, а также чем интересны эти турниры

В стартовавших 28 июля Армейских международных играх (АрМИ-2018) принимают участие 189 команд из 32 стран, представляющих Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америку. Шесть стран — Алжир, Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Судан и Филиппины — принимают участие впервые. Общая численность военных превышает 5 тыс. человек.

Программа проведения Армейских игр 2018 года рассчитана до 11 августа. Для этого используются 23 военных полигона (четыре из них впервые) семи государств — России, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Казахстана, Ирана и Армении. Всего — 28 различных конкурсов, 11 из них проводится за пределами России.

В нашей стране игры проводятся в 13 городах и населенных пунктах на территориях воинских частей. Например, москвичам и жителям Подмосковья удобнее всего будет понаблюдать за этапами военных состязаний "Танковый биатлон", "Страж порядка" и "Полевая кухня" в подмосковном парке "Патриот".

"Танковый биатлон"

Место: парк "Патриот", полигон Алабино, Московская область

Дата: 28 июля — 11 августа

Стоимость билета: 400 рублей

Один из самых зрелищных видов военных состязаний АрМИ, в нем принимает участие больше всего команд — 23. Впервые — военные из Вьетнама, Мьянмы, Сирии и ЮАР.

Этапы состязаний (индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, эстафета) взяты из обычного биатлона. Большинство стран выступают на танках Т-72Б3, предоставленных российской стороной. Китайские военные на машине собственного производства Type-96, а команда Белоруссии — на Т-72БМ, прошедших модернизацию на предприятиях в Кувейте.

Танковый биатлон. Источник: Минобороны РФ

Также на территории полигона Алабино разворачиваются игровые зоны, аттракционы и мастер-классы, спортивные конкурсы, интерактивные и виртуальные игровые площадки. Установлены большие экраны и удобные зоны отдыха для просмотра состязаний. Также стало известно, что на игры Федерация танкового биатлона организует доставку воспитанников детских домов и детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Расписание танковых заездов можно посмотреть на сайте организаторов.

Онлайн билеты можно приобрести здесь, а также в кассах на входной группе "Б" парка "Патриот" и на парковке возле зоны досмотра.

Схему движения бесплатных автобусов до полигона Алабино можно посмотреть здесь.

"Страж порядка"

Место: парк "Патриот", полигон Алабино, Московская область

Дата: 30 июля — 6 августа

В этом году в конкурсе сразятся военные полицейские из России и Ирана. В течение недели им предстоит посостязаться в индивидуальных и командных соревнованиях, состоящих из четырех этапов: огневая, преодоление препятствий, гонка патрульного наряда и командная гонка.

Схему движения бесплатных автобусов до полигона Алабино можно посмотреть здесь.

"Авиадартс"

Место: полигон Дубровичи, Рязанская область

Дата: 29 июля — 11 августа

Один из самых зрелищных конкурсов АрМИ — учебное состязание военных летчиков. В международном смотре принимают участие команды четырех стран — Белоруссии, Казахстана, Китая и России. Они выступят на самолетах JH-7, Су-27, Су-30, МиГ-29, Су-25, Су-24, Су-34, Ил-76, вертолетах Ка-52, Ми-24 (Ми-35), Ми-28Н, Ми-8. Белорусская команда впервые испытает свои самолеты Як-130.

Также впервые в состязаниях будут задействованы экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС Китая на самолетах Н-6 и Y-9 соответственно.

Международные соревнования "Авиадартс-2016". Источник: Марина Лысцева/ТАСС

В ходе соревнования пилоты выполняют сложный пилотаж на малых высотах, состязаются в точности бомбометания, стрельбы по наземным целям (аналогия с игрой в дартс), преодолении системы противовоздушной обороны противника и другие.

Посетить соревнования и показательные выступления смогут все желающие.

3 августа — соревновательный этап — "Полет по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, техника пилотирования".

4 августа — шоу "Авиамикс", на котором российские летчики покажут высший пилотаж. Зрители смогут увидеть выступление знаменитых пилотажных групп ВКС России, а также эпизод с элементами воздушного боя и поражением наземных целей.

7 и 8 августа — соревновательный этап — "Боевое применение по наземным и воздушным целям".

11 августа — церемония закрытия с выступлением пилотажных групп ВКС РФ.

Как добраться до полигона Дубровичи, можно посмотреть на сайте Минтранса Рязанской области.

"Десантный взвод"

Место: полигон Струги Красные, г. Псков

Дата: 29 июля — 7 августа

Это парашютная высадка и марш-бросок десантников, а также спринт, эстафета и гонка на БМД-2 и БТР. Участники — более 400 военнослужащих из десяти стран мира — России, Алжира, Республики Беларусь, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Каждая команда состоит в среднем из 42 человек. Представители Индии выступают на соревнованиях в качестве наблюдателей, а команда Китая прибыла на конкурс со своей техникой. Все остальные команды Россия обеспечивает техникой и вооружением.

Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.

"Полевая кухня"

Место: парк "Патриот", полигон Алабино, Московская область

Дата: 31 июля — 9 августа

Самый "вкусный" конкурс АрМИ — состязания среди лучших военных поваров мира. Пикантность конкурса заключается в том, что кулинарные традиции стран разные, поэтому необходимо будет проявить высокое мастерство и умение работать с любыми продуктами в полевых условиях. Помимо этого кулинары будут соревноваться и в стрельбе. Всех гостей и посетителей полигона Алабино до 9 августа ждут разнообразные угощения от армейских поваров.

Также на территории разворачиваются игровые зоны, аттракционы и мастер-классы, спортивные конкурсы, интерактивные и виртуальные игровые площадки. Установлены большие экраны и удобные зоны отдыха для просмотра состязания.

Схему движения бесплатных автобусов до полигона Алабино можно посмотреть здесь.

"Открытая вода"

Место: полигон Вантовый, г. Муром, Владимирская область

Дата: 31 июля — 3 августа

Соревнования пройдут в семь этапов, в ходе которых участникам состязаний предстоит осуществить инженерную разведку водной преграды, очистить водные и береговые подходы от мин, оборудовать проходы через противотанковые рвы. Участники — Китай и Россия.

Особенностью проведения соревнований станет переброска личного состава, танков Т-80 и автомобилей с условными боеприпасами через 450-метровую водную преграду на реке Оке, ширина которой на этом участке достигает 500 м, глубина — до 10 м, а скорость течения — 1,5 м/с.

"Мастер-оружейник"

Место: г. Пенза, территория Пензенского артиллерийского инженерного института

Дата: 29 июля — 5 августа

Конкурс проходит в пять этапов. Команды будут соревноваться в ремонте российского вооружения, кроме того, будут состязания по оружейному биатлону и комплексная эстафета ремонтных взводов. До 5 августа командам также предстоит определить лучших оружейников по ремонту зенитных установок и реактивных систем залпового огня.

Принимают участие военные из Армении, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.

"Отличники войсковой разведки"

Место проведения: полигон Кольцово, Новосибирская область

Дата: 28 июля — 10 августа

Испытания разведывательных подразделений проходят в несколько этапов: десантирование, марш-бросок, конкурс механиков-водителей, стрельба, комплекс препятствий "Тропа разведчика" и выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи. В нем принимают участие команды из России, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Судана, Белоруссии, Армении и Казахстана.

Ранее сообщалось, что разведчик российской команды установил рекорд прохождения трассы на БМП за всю историю проведения АрМИ, пройдя дистанцию 7,5 км с препятствиями за 12 минут и 58 секунд.

"Безопасная среда"

Место: территория учебного центра Песочное, г. Кострома, Ярославская область

Дата: 29 июля — 11 августа

Состязание экипажей радиационной, химической и биологической разведки — "химический биатлон". Участвуют команды Армении, Белоруссии, Египта, Ирана, Китая и России. Экипажи с помощью разведывательных химических машин РХМ-4 (БТР-80) со специальным оборудованием участвуют в индивидуальной гонке, эстафете и огневой подготовке. На этапе индивидуальной гонки преодолевают замкнутый маршрут с протяженностью круга 3600 м и огненно-штурмовую полосу 550 м.

"Инженерная формула"

Место: г. Волжский, Волгоградская область

Дата: 1–5 августа

Конкурс подразделений инженерных войск. Проводится на базе Межвидового регионального учебного центра инженерных войск ВС РФ на специально оборудованном полигоне. В программе — оборудование котлована, засыпка траншеи, установка бревен, перевозка техники через водную преграду. Участники — Белоруссия, Китай, Россия, Сербия и ЮАР.

"Военное ралли"

Место: г. Кызыл, Республика Тыва

Дата: 29 июля — 4 августа

Соревнование экипажей на военной автомобильной технике. В трехэтапной гонке задействованы серийно выпускаемые образцы российской военной автотехники — бронеавтомобили "Тигр" с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили "КамАЗ" и "Урал" с колесной формулой 4х4 и 6х6, а также автомобили "Богатырь", стоящие на вооружении армии Китая.

АрМИ-2016. Машина для отрывки котлованов МДК-3 на "Инженерной формуле". Источник: Сергей Бобылев / МО РФ

Участвуют команды Египта, Израиля, Китая, России и Узбекистана. Общая протяженность трех конкурсных маршрутов превысит 440 км по пересеченной местности с естественными препятствиями в виде песков, затяжных спусков и крутых подъемов.

Состязания проходят в течение пяти дней на полигоне Кара-Хаак под Кызылом. Торжественная церемония награждения победителей состоится в Туве 4 августа.

"Верный друг"

Место: поселок Княжево, Московская область

Дата: 29 июля — 5 августа

Единственный конкурс в рамках АрМИ, в котором вместе с военными, вооружением и военной техникой соревнуются служебные собаки. Состязания проходят в 470-м учебном центре служебного собаководства ВС РФ. Участвуют команды Алжира, Белоруссии, Египта, Ирана, Китая, России, Узбекистана и ЮАР.

Военнослужащий-кинолог ВС РФ. Источник: МО РФ

"Дорожный патруль"

Место: г. Ногинск, Московская область

Дата: 29 июля — 4 августа

Соревнования военных автоинспекторов будут включать в себя экстремальное вождение, индивидуальную гонку, регулирование дорожного движения и командную гонку. Будут продемонстрированы приемы экстремального вождения с выполнением элементов контраварийной подготовки на время. Участники — представители Армении, Ирана, Китая, России и Узбекистана.

На выставочной площадке будут организованы статический и динамический показы ретротехники Госавтоинспекции МВД России и военной автомобильной инспекции.

"Рембат"

Место: г. Омск, территория Омского бронетанкового инженерного института

Дата: 31 июля — 4 августа

Это конкурс специалистов — ремонтников автобронетанковой техники, в котором участвуют сборные России и Китая, а также команда Омского бронетанкового инженерного института, на территории которого проводятся соревнования.

Помимо индивидуальной гонки проводятся еще три конкурса — огневая подготовка, военно-спортивная эстафета и смешанная эстафета. 3 августа команды на всех трех видах техники преодолеют маршрут с препятствиями и площадками для выполнения специальных работ.

"Мастера автобронетанковой техники"

Место: г. Острогожск, Воронежская область

Дата: 7–8 августа

Состязания водителей и экипажей передвижных ремонтных мастерских на базе 1437-го учебного центра подготовки специалистов автобронетанковой техники. Участвуют команды Венесуэлы, Египта, Китая, России и Уганды. Самым сложным упражнением для них станет преодоление препятствий и заграждений, где в условиях запредельных нагрузок для трансмиссии и двигателей тяжелых военных автомобилей водителям на высокой скорости необходимо преодолеть естественные и искусственные препятствия.

"Военно-медицинская эстафета"

Место: г. Санкт-Петербург, территория Военно-медицинской академии имени Кирова

Дата: 30 июля — 9 августа

Состязание медицинских сотрудников в индивидуальном мастерстве и командном первенстве, а также на лучшего механика-водителя. Участвуют военные медики из 12 стран: Армения, Белоруссия, Вьетнам, Зимбабве, Израиль, Иран, Казахстан, Китай, Мьянма, России, Узбекистан и ЮАР. Команды покажут свое мастерство в оказании первой медицинской помощи и в эвакуации раненых с поля боя.

"Эльбрусское кольцо"

Соревнование по полевой выучке подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной местности, проходят в поселке Терскол на базе Центра горной подготовки и выживания Минобороны РФ. Участники — Марокко, Иран, Индия, Казахстан, Китай, Россия и Узбекистан. Финал состязания предусматривает восхождение на вершину горы Эльбрус (5642 м).

Также последить за всеми конкурсами в режиме онлайн и узнать более подробную информацию по играм можно на официальном сайте АрМИ-2018.

Подготовил Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"