Борисов сообщил о возможном срыве поставок кораблей для российского флота

Вице-премьер отметил, что с 2014 года государственный заказчик "практически ежегодно" имеет дело "с системными срывами сроков", и призвал "переломить" эту негативную тенденцию

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сроки передачи боевых кораблей Военно-морскому флоту России в 2018 году могут быть сорваны, заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в ходе селекторного совещания, посвященного гособоронзаказу для флота.

"Переносы сроков постройки и ремонта кораблей произошли и в прошлом году. Есть предпосылки срыва сроков поставок и по сдаточной программе 2018 года. Эту негативную тенденцию нужно переломить", - сказал он.

По словам Борисова, с 2014 года государственный заказчик "практически ежегодно" имеет дело "с системными срывами сроков поставки кораблей и судов для ВМФ со стороны ряда судостроительных предприятий".

"Исполнители заданий ГОЗ несут персональную ответственность и за сроки строительства, и за соблюдение утвержденного графика поставок", - подчеркнул вице-премьер.

Министр обороны Сергей Шойгу неоднократно заявлял, что предприятия, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), с отставанием выполняют свои обязательства перед Минобороны. В декабре 2017 года глава ОСК Алексей Рахманов говорил, что в 2018 году ВМФ будут переданы с отставанием два боевых корабля и одно судно, не уточнив при этом их названия. Всего же корпорация планирует в 2018 году передать ВМФ России 11 кораблей и судов.

О заключенных контрактах по гособоронзаказу для ВМФ

Борисов также сообщил, что большая часть контрактов гособоронзаказа по линии ВМФ РФ на 2018 год уже заключена, а средства на них выделены.

"Сразу отмечу, что большинство контрактов уже заключено. Деньги на гособоронзаказ по линии министерства обороны выделены", - сказал он.

В 2018 году флот уже получил четыре надводных корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения, напомнил вице-премьер.

"А всего за 2018 год на флот должны поступить 26 новых кораблей, катеров и судов. В том числе четыре корабля, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр". Что, конечно, повысит ударные возможности наших военно-морских сил", - сказал Борисов.

Он также отметил, что "в части строительства и ремонта боевых кораблей у ГПВ [госпрограммы вооружений] до 2027 года есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать". Требуется решить все проблемные вопросы, связанные с финансированием, сказал Борисов.