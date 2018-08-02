В Петербурге открылся конкурс "Военно-медицинская эстафета" Армейских международных игр

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова.

В конкурсе примут участие военные медики из 12 стран

ТАСС, 1 августа. Первые соревнования конкурса "Военно-медицинская эстафета" в рамках IV Армейских международных игр прошли на территории Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"В тире учебного центра Военно-медицинской академии прошло состязание по стрельбе из штатного оружия среди военнослужащих среднего и младшего медицинского звена, а также врачебного состава", - рассказали в ведомстве.

Медики соревновались в меткости и скорости стрельбы из пистолета Макарова на дистанции 25 м. Младшее и среднее звенья медицинского персонала также соревновались в стрельбе из АК-74М из положения лежа на дистанции 100 м.

В ходе следующего этапа соревнований участникам предстоит состязаться в метании гранаты, перемещении ящиков с боеприпасами и проходе под бронетранспортером, который установлен на полосе препятствий. В этом году в программу включены нормативы по разборке и сборке автомата Калашникова.

Конкурс "Военно-медицинская эстафета" будет проходить до 9 августа в Санкт-Петербурге в рамках Армейских международных игр - 2018. Военные медики из 12 стран покажут свое мастерство в оказании первой медицинской помощи и умении эвакуировать раненых с поля боя. Впервые в конкурсе примут участие представители Армении, Израиля, Мьянмы, Вьетнама, Узбекистана.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает 28 конкурсов, продлятся по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.