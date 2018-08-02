Атомный подводный крейсер "Орел" поучаствует в учениях ВМФ РФ на Балтике

В Минобороны отметили, что учения проводятся "на этапе свертывания сил, ранее принимавших участие в Главном военно-морском параде"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер "Орел" проекта 949А примет участие в учениях группировки кораблей Военно-морского флота России в Балтийском море. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с планом главного командования Военно-морского флота России в рамках межфлотского взаимодействия сил флотов свыше 10 боевых кораблей Северного, Черноморского, Балтийского флотов приступили к отработке ряда тактических учений в акватории Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Учения проводятся "на этапе свертывания сил, ранее принимавших участие в Главном военно-морском параде". "Межфлотская группировка, в состав которой входят ракетный крейсер "Маршал Устинов", АПЛ "Орел", большой противолодочный корабль "Североморск", фрегат "Адмирал Макаров", большие десантные корабли "Иван Грен", "Королев", "Минск", корветы "Бойкий", "Сообразительный", дэпл "Владикавказ" и "Дмитров", отработает элементы противодиверсионной, противоминной, противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороны в назначенных районах и полигонах Балтийского моря", - пояснили в ведомстве.

Также планом учений предусмотрен эпизод высадки морского десанта на побережье полигона Балтийского флота.

"Корабли трех флотов после участия в Параде получают исключительную возможность отработать взаимодействие в составе межфлотской группировки на этапе возвращения в пункты постоянной дислокации", - процитировали в ведомстве слова главкома ВМФ РФ адмирала Владимира Королева.

О кораблях

Отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", атомного подводного крейсера "Орел", большого противолодочного корабля "Североморск" и фрегата "Адмирал Горшков" прибыл в Финский залив 15 июля для участия в Главном военно-морском параде.

Многоцелевая АПЛ "Орел" стала самым большим участником парада, ее надводное водоизмещение составляет почти 15 тыс. тонн, полное водоизмещение достигает 24 тыс. тонн, главное вооружение - 24 крылатые ракеты "Гранит". "Орел" вошел в боевой состав Северного флота в 1993 году. Подлодки этого типа в советское время получили неофициальное прозвище "убийцы авианосцев".