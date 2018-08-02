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02.08.2018
РИА Новости

Индонезия ожидает поставку первого из 11 самолетов Су-35 к октябрю

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Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 во время демонстрационного полета. Архивное фото
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 во время демонстрационного полета. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Индонезия ожидает поставку первого из 11 российских самолетов Су-35 к октябрю, заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в РФ Мохамед Вахид Суприяди.

"Мы ожидаем, что к октябрю у нас будет хотя бы один самолет. В октябре мы будем отмечать День военных сил. Мы надеемся, к этому времени у нас будет самолет. Что касается поставки остальных (десяти - ред.) самолетов, для нас чем раньше тем лучше. Это все обсуждается между людьми, которые занимаются техническими вещами. Договоренности уже есть. Это технические вещи уже", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о начале поставки самолетов.

Суприяди в начале июня заявил, что Индонезия подписала соглашение с Россией о закупке 11 новейших самолетов "Сухой", назвав сделку "очень крупной". Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил, что Индонезия может закупить дополнительную партию истребителей Су-35 при выделении необходимых на это средств из бюджета страны.

01.08.2018
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Индонезия
Россия
Продукция
Су-35
Компании
Ростех
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