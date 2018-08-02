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02.08.2018
РИА Новости

Сирийский генерал рассказал об участии в АрМИ-2018

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Символика Армейские игры 2018
Символика Армейские игры 2018.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Участие сирийских военных в Армейских международных играх (АрМИ) свидетельствует о том, что война в стране завершается, сообщил на церемонии открытия Игр в Казахстане сирийский бригадный генерал Сулейман Айман.

Как сообщалось, в АрМИ примут участие команды из 12 государств. На полигоне Гвардейский, распложенном в предгорьях хребта Заилийский Алатау, пройдут три конкурса: "Мастера артиллерийского огня", "Соколиная охота" и "Уверенный прием". Игры в Казахстане завершатся 9 августа.

"Мы приехали сюда не бороться за победу, а показать, что война в нашей стране заканчивается и что сирийские бойцы могут участвовать в мирных соревнованиях", - цитирует Аймана пресс-центр Армейских международных игр-2018.

Генерал добавил, что в Играх будут принимать участие солдаты с войны. "Мы набрали хороших солдат с войны - и сразу сюда, бойцы, которые сюда приехали, - из разных частей, формирований нашей армии и разных фронтов, некоторые имеют ранения. Подготовка шла буквально две недели в Сирии и две - на базе учебного центра в Саратове. Надеемся на свой практический опыт, который получали на протяжении всех восьми лет войны в нашей стране", - сообщил Айман.

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков заявил, что Армейские международные игры помогут приобрести бесценный опыт участникам состязаний.

"Состязания в Армейских международных играх - это не только демонстрация точности и меткости в поражении целей, мастерства владения различными видами оружия, образцовой спортивной подготовки и выносливости, навыков и умений в управлении модернизированной техникой, но и бесценный опыт", - отметил министр, слова которого приводит пресс-центр Армейских международных игр.

01.08.2018
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Страны
Казахстан
Сирия
Проекты
АРМИ-20XX
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