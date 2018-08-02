Управление патриотизма

ГлавВоенПУР создается в Минобороны и других силовых ведомствах

Минобороны сформирует Главное военно-политическое управление (ГлавВоенПУР) к 1 декабря нынешнего года. Задача новой структуры — воспитывать патриотизм среди личного состава. Для ее эффективного решения политуправлению хотят передать часть ведомственных газет. Подобные подразделения могут создать и в других силовых структурах, где предусмотрена военная служба. Речь об МЧС, ФСБ и Росгвардии. Этот вопрос прорабатывается по поручению Совета безопасности России. В Росгвардии заявили, что изучают опыт создания военно-политических органов.

В Минобороны новое управление будет сформировано на базе Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) к 1 декабря этого года, рассказали "Известиям" несколько информированных источников в военном ведомстве. За это время должны быть определены штатная структура ГлавВоенПУРа, его полномочия и приняты кадровые решения. Впервые планы о создании военно-политического управления были объявлены весной нынешнего года на коллегии Минобороны.

Как пояснили собеседники "Известий", речи о воссоздании советского ГлавПУРа не идет. Несмотря на название, управление не будет участвовать в политической жизни страны. Главная задача структуры — воспитание патриотизма среди личного состава. Это принципиальное отличие создаваемого ГлавВоенПУРа от советского ГлавПУРа, который был проводником идеологии правящей коммунистической партии.

Политуправления — в массы

По словам нескольких представителей силовых ведомств, знакомых с ситуацией, силовым структурам, где предусмотрена военная служба, Совбез поставил задачу к 1 сентября проработать вопрос формирования политических управлений. Как и в Минобороны, они будут созданы на базе существующих подразделений, отвечающих за воспитательную работу и работу с личным составом.

В Федеральной службе войск национальной гвардии (ФСВНГ) сохранена и действует вертикаль органов по работе с личным составом: от заместителя командира роты до Главного управления в структуре центрального аппарата, сообщили "Известиям" в пресс-службе Росгвардии. Она позволяет эффективно решать вопросы морально-психологического обеспечения служебно-боевой деятельности. При этом опыт создания военно-политических органов изучается.

В МЧС России за воспитательную работу отвечают руководители всех уровней, заместители руководителей, воспитательные органы, а при их отсутствии — должностные лица, на которых возложены эти обязанности. Общее организационно-методическое руководство и координацию воспитательной работы осуществляет департамент кадровой политики через отдел формирования корпоративной культуры и организации воспитательной работы.

В пресс-службе МЧС не ответили на вопрос, будет ли в этом ведомстве сформирована система, аналогичная той, что создается в Минобороны, сообщив "Известиям", что "в настоящее время в структуре МЧС России нет военно-политического управления".

Газеты вернут в войска

Реформа органов воспитательной работы затронет систему СМИ Минобороны. Как сообщили "Известиям" несколько информированных источников в военном ведомстве, сейчас прорабатывается вопрос передачи военных газет ГлавВоенПУРу. Речь идет о газетах военных округов и флотов.

С советских времен вооруженные силы имели десятки печатных изданий, которые находились в подчинении у военно-политических органов. Свои газеты были в бригадах, дивизиях, армиях, военных округах и на флотах, при командованиях видами вооруженных сил. Венчали эту пирамиду газеты и журналы Минобороны и Генштаба. На должностях корреспондентов и редакторов служили кадровые офицеры, которых готовили в Львовском высшем военно-политическом училище и Военно-политической академии им. В.И. Ленина.

В современной России функции военных изданий не были четко определены. По закону о СМИ, они подчинялись учредителю, то есть командирам соединений, командующим армиями и войсками военных округов. Но чаще всего эти полномочия делегировались заместителям по воспитательной работе.

В ходе реформ, которые проводил, будучи министром обороны, Анатолий Сердюков, с военных журналистов сняли погоны, сделав их должности гражданскими. Сами издания были частично ликвидированы, а оставшиеся вошли в структуру центрального органа Минобороны — газеты "Красная звезда". Сейчас выходят четыре окружные и четыре флотские газеты, а также газета Каспийской флотилии. В развернутых по особым штатам бригадах и дивизиях сохранились малотиражки.

После очередного реформирования прессы независимой от военно-политических органов будет только главная газета — "Красная звезда". Она остается в структуре одноименного медиахолдинга. В него также входят телерадиокомпания "Звезда", ООО "Информационное агентство "Военинформ", ООО "Киностудия "Звезда" и ООО "Издательский дом "Звезда". Официально это коммерческая организация, которую курирует Минобороны.

Вместо политики — исполнение долга

Высокий статус новой структуры Минобороны с руководителем в ранге замминистра связан с тем, что на нее будут возложены масштабные задачи, пояснил "Известиям" зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин. Начальником этого управления уже назначен генерал-полковник Андрей Картаполов, занимавший до этого должность командующего войсками Западного военного округа.

— Возглавлять это управление должен военачальник, имеющий авторитет среди личного состава, — отметил Александр Каньшин. — Генерала Картаполова я хорошо знаю. Он прошел все должности от комвзвода до командующего войсками округа. Он знает жизнь офицера, солдата и как нельзя лучше подходит на должность начальника Главного военно-политического управления. Это не партийный работник, а настоящий командир, который станет ориентировать личный состав на выполнение конституционного долга.

Вновь создаваемое Главное военно-политическое управление должно опираться на офицерские собрания, которые нужно возродить в полках, полагает эксперт. В действующем законе "О статусе военнослужащих" содержится запрет на участие военных в организациях, преследующих политические цели.

Институт политработников в Красной армии образовался еще в годы Гражданской войны. В 1919-м большевики создали Политуправление Реввоенсовета (ПУР). В дальнейшем, несмотря на все переименования, политический орган именовали ГлавПУР. Замполиты опирались на партийные и комсомольские организации.

Алексей Рамм, Александр Круглов, Богдан Степовой, Роман Крецул