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02.08.2018
Российская газета

Раскрыт секрет военных успехов России

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ВС РФ
ВС РФ.
Источник: rg.ru

Новые российские системы вооружений, например, комплекс "Кинжал" или боевой лазер "Пересвет", а также военные успехи в Сирии сподвигли аналитиков задуматься о том, как России менее чем за 20 лет удалось догнать и обогнать западные державы в разработке новых типов оружия.

Хотя военный бюджет России в десять раз меньше, чем у США, но российский ВПК, по мнению издания AgoraVox, практически независим от импорта (из-за границы поставляются только станки и некоторые комплектующие), а обменный курс валюты не отражается на военной политике страны.

"Был сделан прорыв в сверхзвуковом оружии, системах РЭБ, полуорбитальном ядерном оружии (ракеты "Сармат"), наземных, воздушных и подводных управляемых аппаратах, средствах ПВО и ПРО, скрытных подлодках последнего поколения, лазерах и в прочих областях классического и ядерного вооружения", - пишет издание.

Кроме того, аналитики отмечают, что в США военное производство распыляется между различными фирмами, а в России военная промышленность централизована, что дает ощутимую экономию.

Огромный военный бюджет Пентагона используется нерационально, и его значительная часть тратится на развертывание сил по всему миру - только за рубежом США находятся 800 военных баз и 11 авианосных группировок. В то время как Россия имеет всего 21 военную базу и логистические центры, а сохранившаяся система призыва на военную службу позволяет формировать мобилизационный резерв в два миллиона человек при крайне низких расходах.

"Благодаря западным санкциям и российским ответным мерам экономика страны все меньше зависит от западного неолиберального капитализма, а ее армия стала опасной силой, которая только упрочится в ближайшие годы", - отмечает издание.


Николай Грищенко

01.08.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Кинжал ЗРК
Сармат МБР
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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