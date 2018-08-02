ВМФ до конца года получит 26 кораблей и судов

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ВМФ России в 2018 году уже получил 8 кораблей и судов, а всего до конца года пополнится 26 новыми кораблями и судами, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на селекторном совещании в Минобороны РФ по тематике размещения и реализации гособоронзаказа для ВМФ.

"В этом году флот уже получил 4 надводных корабля, 1 противодиверсионный катер и 3 судна обеспечения. А всего за 2018 год на флот должны поступить 26 новых кораблей, катеров и судов. В том числе - 4 корабля, оснащённых крылатыми ракетами "Калибр", - сказал он.

По его словам, это повысит ударные возможности российских военно-морских сил.