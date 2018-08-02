Минобороны заключило большинство контрактов по гособоронзаказу для нужд ВМФ
Тренировка кораблей-участников Главного Военно-Морского Парада.
Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ/Дмитрий Филиппов
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Минобороны РФ заключило большинство из планируемых на год контрактов с предприятиями промышленности для выполнения гособоронзаказа, сообщил на селекторном совещании в Минобороны РФ по тематике размещения и реализации гособоронзаказа для ВМФ вице-премьер Юрий Борисов.
"Сегодня сосредоточимся на текущем размещении заданий гособоронзаказа 2018 года, а также их реализация по состоянию на 1 августа. Сразу отмечу, что большинство контрактов уже заключено. Деньги на гособоронзаказ по линии Министерства обороны выделены", - сказал он.
01.08.2018
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