В правительстве заявили об угрозе срыва гособоронзаказа для ВМФ

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Гособоронзаказ по постройке и ремонту кораблей для ВМФ России в 2018 году может быть сорван, заявил вице-премьер Юрий Борисов на селекторном совещании в Минобороны.

По его словам, системные срывы происходят с 2014 года: некоторые судостроительные предприятия не соблюдают оговоренные контрактами сроки поставок кораблей и судов для ВМФ. Борисов отметил, что в прошлом году также не обошлось без переноса сроков постройки и ремонта.

"Эту негативную тенденцию нужно переломить", - добавил вице-премьер.

Он подчеркнул, что исполнители гособоронзаказа несут персональную ответственность за сроки строительства и соблюдение утвержденного графика поставок.

При этом вице-премьер отметил необходимость устранить проблемы с финансированием.

"В мае этого года верховный главнокомандующий эту тему рассматривал и дал конкретные поручения правительству - обеспечить привлечение судостроительными предприятиями кредитных средств на льготных условиях. Наша задача - закрыть все долги предыдущих лет и выйти на безусловное и своевременное выполнение поставок техники и вооружения для Военно-морского флота", - заключил политик.

В апреле глава правительства Дмитрий Медведев докладывал, что уровень выполнения гособоронзаказа составляет 93-95%, а иногда и 99%.