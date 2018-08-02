На базе Рязанского училища ВДВ открылась кафедра операторов беспилотников

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Кафедра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов открылась на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени Маргелова, заявил в среду в интервью газете "Красная звезда" командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Система подготовка училища (РВВДКУ - ред.), как и сами Воздушно-десантные войска, постоянно реформируется, вводятся новые предметы, в этом году была открыта кафедра беспилотных летательных аппаратов, что позволит курсантам эффективно освоить это направление" - сказал он.

Ранее Сердюков заявлял о планах сформировать во всех соединениях ВДВ подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотников.