Ракетчики ЮВО совершают марш с "Искандерами" на Кавказе

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ракетчики Южного военного округа поднялись по учебной тревоге и совершают марш с комплексами "Искандер-М" на Северном Кавказе, сообщает пресс-служба ЮВО.

"По приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова подразделения ракетного соединения общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Северной Осетии, подняты по тревоге в рамках мероприятий боевой подготовки общевойсковых объединений ЮВО", - говорится в сообщении.

Добавляется, что подразделения, "оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) "Искандер-М", приступили к совершению марша в район выполнения учебно-боевой задачи".

В ходе выдвижения отрабатываются вопросы отражения нападений условного противника, ориентирования на незнакомой местности и всестороннего обеспечения марша, отмечают в пресс-службе ЮВО. Как поясняется, особое внимание будет уделено совершенствованию слаженности подразделений и профессиональных навыков личного состава на марше.

Уточняется, что к учениям привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения и техники.