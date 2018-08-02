Замглавы Минобороны: РФ стала лидером по количеству бронетанковой техники

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия возглавила мировой рейтинг по количеству поступивших в войска современных образцов бронетанковой и автомобильной техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"За последние пять лет в ходе перевооружения войск введено в эксплуатацию более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше четырех тысяч современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В итоге по данным номенклатурам Россия, по мнению независимых экспертных агентств, в 2017 году возглавила мировой рейтинг", - сказал замглавы военного ведомства в преддверии Дня Тыла Вооруженных сил РФ, отмечаемого 1 августа.

По его словам, всего на вооружение принято более 80 образцов современной техники по номенклатуре МТО, что позволило довести их долю в ней до 50%.

Булгаков отметил, что в ходе эксплуатации совместными усилиями водителей, экипажей, ремонтных органов и предприятий оборонно-промышленного комплекса достигнут 98% уровень исправности техники (для сравнения в 2012 году он составлял 84%).