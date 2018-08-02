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02.08.2018
РИА Новости

Белорусские Як-130 впервые будут участвовать в конкурсе "Авиадартс-2018"

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Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии. Архивное фото
Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ (Рязанская область), 31 июл - РИА Новости. Учебно-тренировочные самолеты Як-130 белорусской команды впервые будут участвовать в международном конкурсе "Авиадартс-2018" в качестве легких (небронированных) штурмовиков, рассказал журналистам заместитель командира смешанной авиабазы ВВС Белоруссии подполковник Александр Адамонис.

"Впервые мы выставляем экипажи на вертолетах Ми-24 и самолетах Як-130, это новая для нас техника. Хотим показать, чего мы достигли, ее осваивая", - сказал он.

Адамонис пояснил, что белорусские экипажи Як-130 посоревнуются с российскими летчиками на Су-25 и Су-25СМ в номинации "Штурмовая авиация". Он подчеркнул, что команда из Белоруссии очень долго готовилась и рассчитывает выиграть в конкурсе.

"Мы участвуем в конкурсе третий раз, в 2016 году мы уже занимали второе место, теперь стремимся взять первое. Каждый год стараемся привезти новые, молодые экипажи. Это позволяет нам отследить развитие нашей летной школы. Данный конкурс - соревнования очень высокого уровня. Здесь лучшие пилоты своих стран, поэтому участвовать в нем - почетно и достойно", - сказал офицер.

Военные летчики из четырех стран, участвующие в международном этапе конкурса "Авиадартс", со вторника начали тренировочные полеты и пристрелку по учебным мишеням. В полетах приняли участие около 60 основных и резервных экипажей четырех стран - России, Белоруссии, Казахстана и Китая, каждый из которых выполнил по тренировочному заходу на полигон и контрольному с боевым применением по наземным целям.

Як-130 (по классификации НАТО - Mitten) предназначен для обучения и боевой подготовки летчиков на самолеты поколений "4+" и "5". Он способен выполнять задачи легкого штурмовика - уничтожать отдельные наземные объекты и малоскоростные воздушные цели. Впервые эта машина поднялась в воздух в 1996 году, а в 2002-м ее выбрали основным самолетов для подготовки летчиков ВВС России. Як-130 поставляются и за рубеж - их приобрели Алжир, Белоруссия, Бангладеш и Мьянма.

01.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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