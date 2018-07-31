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31.07.2018
Российская газета

Первые фото БМП-3 для иракской армии появились в Сети

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БМП-3
БМП-3.
Источник: rg.ru

Новые боевые машины пехоты БМП-3 для Вооруженных сил Ирака замечены на Курганском машиностроительном заводе. К такому мнению эксперты пришли из-за песочного окраса машин. Появились и первые фото БМП.

Как пишет Defense Blog, из некоторых источников известно, что Ирак заказал несколько сотен новых боевых машин пехоты БМП-3. Около трехсот боевых машин будут поставлены в Ирак до 2022 год.

Иракская армия будет получать усовершенствованную версию боевой машины пехоты БМП-3 с дополнительным комплектом брони. Как пишет издание, модернизированный БМП-3 обладает повышенной огневой мощью, мобильностью, защитой и эргономикой, что приводит к его более высокой боевой эффективности.

БМП-3 является одной из наиболее вооруженных боевых машин пехоты. Она оснащена пушкой 2А70 калибром 100 мм, противотанковыми управляемыми ракетами и тремя пулеметами ПКТ.


Светлана Цыганкова

30.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Продукция
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
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