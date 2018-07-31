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31.07.2018
Российская газета

"Ахиллесова пята" F-22: почему США свернули производство "Рапторов"

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F-22
F-22.
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

Вскоре после первого полета советского многоцелевого истребителя Су-27, созданного для получения превосходства над F-15 Eagle в воздушном бою и обеспечения превосходства в небе в случае конфликта с НАТО, на Западе начали в срочном порядке создавать самолет нового поколения, чтобы опередить советскую новинку. Испытания Су-27 и более легкого МиГ-29 проводились тайно, однако к началу 1980-х американская разведка уже знала об их существовании. Принятый на вооружение в 1981 году перехватчика МиГ-31 лишь подтвердил необходимость создания нового истребителя, способного конкурировать с советскими самолетами. Новая машина должна была сохранить скорость и маневренность F-15, а также быть незаметной на радарах, обладать большей дальностью и, что важнее всего, быть дешевле и проще в обслуживании, чем ее предшественник.

После принятия на вооружение в 2005 году F-22 Raptor считали очень удачной разработкой. Он лишь немного уступал F-15 Eagle в скорости (2,25 Маха против 2,5), но был маневреннее и сохранил ту же полезную нагрузку. Однако с требованиями к обслуживанию все было не так хорошо: требования к нему были еще выше, чем у предшественника, пишет Military Watch. Из-за этого себестоимость летного часа "Раптора" составила 60 тысяч долларов, что сделало его одним из самых дорогих самолетов в мире. Кроме того, из-за высокой сложности обслуживания новые F-22 летали даже реже, чем F-15, что ограничивало возможность их применения в случае конфликта.

Сложность обслуживания не только ограничила боевой потенциал самолета, но и стала причиной провала всей программы. Изначально ВВС США хотели приобрести 750 F-22, однако расходы на их содержание в течение 55 лет (именно на этот период рассчитан "Раптор") оказались бы просто феноменальными. Себестоимость одного самолета составляет около 150 миллионов долларов, в то время как стоимость его обслуживания в течение 40 лет - около 550 миллионов долларов, а может и больше, так как со временем эксплуатационные расходы только растут. В итоге получается не меньше 700 миллионов долларов за один истребитель.

Растущие затраты на содержание истребителей стали главной причиной досрочного прекращения производства F-22. Всего было произведено 187 самолетов - около четверти от необходимого ВВС числа новых истребителей. Также была отменена разработка палубной версии, которая должны была прийти на смену F-14, и ударной модификации FB-22, которой планировалось заменить F-15 Strike Eagle. Если бы затраты на обслуживание F-22 оказались ниже, чем у F-15, эти варианты "Раптора" скорее всего были бы созданы.

В конечном счете дороговизна и сложность обслуживания подорвали весьма успешную программу создания истребителя пятого поколения. Нет уверенности в том, что F-22 с таким недостатком был бы принят на вооружение, если бы Советский Союз не распался.

В процессе создания истребителя шестого поколения ВВС США, вероятно, уделят больше внимания снижению стоимости и сложности обслуживания самолетов.


Илья Максимов

30.07.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
США
Продукция
F-15
F-22
МиГ-29
МиГ-31
Су-27
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
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