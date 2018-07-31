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31.07.2018
Газета.ru

National Interest рассказал о преимуществе штурмовиков Су-25 перед американскими A-10

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Самолет Су-25К
На кадре с официального видео иракского министерства обороны Су-25К под номером 51, прибывший в Ирак.
Источник: Youtube

Российский усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3 быстрее, чем американский A-10С, а также вмещает новую систему наведения в носовой части самолета, а не во внешнем блоке, что является его преимуществом, пишет американский журнал The National Interest.

Тем не менее, то, что система наведения заложена в носовую часть российского штурмовика означает, что она имеет ограниченную дистанцию передвижения, поскольку ей доступно лишь небольшое окно самолета.

Издание отмечает, что Су-25 один из самых важных боевых самолетов на вооружении российских ВВС. Он использовался практически во всех конфликтах с участием советских или российских сил, отмечает The National Interest.

Самым лучшим усовершенствованием модели Су-25СМ cтала навигационная система "Барс". Эта программа предусматривает цифровую движущуюся карту и спутниковый навигационный приемник, говорится в материале.

Благодаря такой модернизации и особенностям этот штурмовик способен быстрее достигать цели, а также работать лучше и эффективнее, так как рабочая нагрузка пилота снижается.

Помимо этого, следующая версия - Су-25СМ3 - получила современный прицельно-навигационный комплекс СОЛТ-25, который включает тепловизор и улучшенный сигнал.

Ранее сообщалось, что новая модификация Су-25СМ3 получила практически абсолютную защиту от зенитных ракет.

30.07.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Барс
Су-25
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