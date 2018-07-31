В МАИ разрабатывают концепт суборбитального самолета

Суборбитальный самолет для космического туризма имеет множество полезных функций. В основном он предназначен для сверхзвуковых дальних перелетов в качестве бизнес-джета. А в качестве дополнительной опции еще и полеты в космос на расстояние 100 км от Земли с полной имитацией космического путешествия.

Самолет сможет также выводить при помощи ракеты, установленной на внешней подвеске, спутники на орбиту. Разработкой новинки с футуристичным названием "Фанстрим" занимается команда инженеров под руководством выпускника Института "Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки" Московского авиационного института (национального исследовательского университета) Александра Гомберга.

Невероятная легкость бытия

Вдохновил разработчика опыт США. Точнее успешный продукт коалиции технологического предпринимателя и миллиардера Ричарда Брэнсона и авиаконструктора-гения, основателя компании Scaled Composites Берта Рутана. В 2004 году они дважды отправили в космический полет многоразовый пилотируемый корабль "SpaceShipOne" с тремя членами экипажа на борту и выиграли приз "Ansari X Prize". Это невероятное предприятие открыло новую эру в космонавтике - коммерческую перевозку пассажиров на суборбитальные космические вершины.

- В России тогда были заделы для того, чтобы "синхронно" ответить, - говорит Александр Гомберг. - И технологии, и конструкторы. Однако на такую авантюру бизнес смотрел с нескрываемой опаской, вкладываться в венчур не хотели.

Но пришло время смелых новинок в космонавтике. Тогда-то Александр Аркадьевич и решил действовать. Узнал обо всех наработках и заделах в России и разработал полноценный проект. Позднее в "Сколково" заговорили о грантах на проекты по суборбитальному туризму для разработчиков. На рассмотрение экспертов - рабочей группы SpaceNet рынка AeroNet под руководством председателя Сергея Жукова - разработка попала несколько месяцев назад. Презентация прошла в "Точке кипения" АСИ.

- На Экспериментальном машиностроительном заводе им. Мясищева есть 2 проекта челноков для суборбитального туризма, - отмечает Александр Аркадьевич. - Я подробно изучал и их возможности. В свою разработку мы старались ничего нового не внедрять, обойтись готовыми отечественными элементами и просто создать аппарат для коммерческих полетов. В мире много богатых людей, которые смогут себе позволить заплатить за "прыжок" в космос или перелет через океан на сверхзвуке.. Почему бы нам, стране с сильной школой авиации и космонавтики, с большим заделом и наработками не построить свой аппарат. Подобными проектами интересуются даже в Объединенных арабских эмиратах. Там очень много желающих занять место на корабле.

Полет на суборбитальном самолете займет не больше часа. Однако за это время человек увидит программу максимум - земной шар, луну, черное небо и ощутит состояние невесомости.

- Можно будет отстегнуть ремни безопасности и в течение нескольких минут "поплавать" в кабине самолета, - отмечает Александр Аркадьевич.

По его словам, тот же "трюк" по имитации невесомости, только в пределах Земли, проделывал Ту-104, который тренировал Юрия Гагарина, Германа Титова и других космонавтов. Сейчас такие полеты проводят и для публики на коммерческой основе.

- Самолет делал на высоте параболу и выдерживал такую траекторию, чтобы создать внутри невесомость, - поясняет Александр Аркадьевич.

Готовое решение

Скорость суборбитальной версии "Фанстрима" до 6 махов, то есть 1,5 - 2 км/сек, работать в атмосфере он будет на четырех воздушно-реактивных двигателях. По словам Александра Аркадьевича, для "Фанстрима" подойдут двигатели от истребителей "Су-27" и "Су-34". Ракетный участок полета осуществляется с помощью дополнительного керосино-кислородного ЖРД.

- Специально создавать под этот самолет двигатели не нужно, - считает он. - Имеет смысл взять уже готовые с конвейера.

В безвоздушном пространстве воздушно-реактивные двигатели на аппарате отключаются. Включатся они уже во время возвращения самолета в атмосферу - их раскрутит воздушным потоком, и запустятся на высоте около 10 км. Кстати, для подъема самолету не требуется длинная взлетная полоса, взлетает он как истребитель. С торможением у "Фанстрима" сложнее - у него нет реверса, зато имеются тормозные парашюты, предусмотренные конструкцией. С их помощью летательный аппарат, как и бомбардировщик, останавливается.

Еще одна "отсылка" к конструкции военного самолета у "Фанстрима" - спасаемая кабина, которая позволят катапультироваться на всех режимах, даже при нулевой скорости и высоте. Система активно прорабатывается. Еще во время службы в качестве авиатехника самолетов "Сухой" Александр Аркадьевич в деталях изучил принципы работы "спасаемого" кресла пилота на "Су-24". Именно эти системы он планирует взять за основу.

- Элементы катапульты К-36 будут использоваться в конструкции системы спасения на "Фанстриме", - поясняет он. - То есть там будет встроен контейнер с парашютами. При опасной ситуации система расстыковывает носовую часть самолета с бронекапсулой для пассажиров, она "планирует" до высоты 4 км, где срабатывает парашютная система.

Самолет также будет применяться и в качестве сверхзвукового пассажирского лайнера, поэтому Александр Гомберг и его команда планируют показать свои разработки на рассмотрение сразу в две крупнейшие авиационные компании - ПАО "Туполев" и компанию "Сухой". К работе Александр Аркадьевич хочет привлечь и студентов-маевцев. Сейчас группа инженеров работает над 3D-моделью самолета и готовится к испытаниям в аэродинамической трубе МАИ.