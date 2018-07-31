Военный летчик: производить в России "Руслан"? Проще сделать новый самолет
В России до 2027 года начнут разрабатывать новый сверхтяжелый самолет на замену Ан-124 "Руслан", сообщили в правительстве РФ. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по этому вопросу.
В России до 2027 года начнут разрабатывать новый сверхтяжелый самолет на замену Ан-124 "Руслан" - такие разработки уже запланированы. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
"Они (прописаны, - ред.) в плане научно-исследовательских работ в конце принятой госпрограммы вооружений", - сказал Борисов.
По его словам, сейчас парк имеющихся Ан-124 "Руслан" при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и смене украинских двигателей Д-18 на российские Д-35 может эксплуатироваться до 2050 года, поэтому скорой замены ему создавать не нужно.
"Возобновление производства (самолетов "Руслан", - ред.) будет связано с возможностями двигателей Д-35, которые делаются в Объединенной двигателестроительной корпорации. И то ничего нового создаваться не будет, просто "отцифруем" Ан-124 с новыми двигателями", - отметил Борисов.
Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сказал, что рассматривается вопрос возобновления производства Ан-124 "Руслан", но пока никакого решения не принято.
Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по этому вопросу.
"Возобновить производство "Русланов" можно в любом случае, у нас есть производственная база, в Ульяновске есть завод, которой готов производить эти самолеты. Но сейчас стоит вопрос о глубокой модернизации этого самолета. В Вооруженных силах России есть достаточно много этих самолетов, которые подлежат модернизации, и этот вопрос уже поднимали неоднократно. Ряд машин находятся в различных авиационных компаниях, которые их эксплуатируют в коммерческих целях. (Опытно-конструкторское) бюро Антонова, которое находится на Украине, сейчас делает все, чтобы запретить нам производить эти самолеты - хотя еще в советские времена и технологии были переданы на соответствующие предприятия, и право такое у нас есть - производить эти самолеты. Но в любом случае, наверное, пока большой необходимости в возобновлении производства самолета "Руслан" нет - есть необходимость именно в модернизации. А потом проще, наверное, будет все-таки сделать новый самолет", - сказал Владимир Попов.
Ан-124 "Руслан" - один из самых грузоподъемных самолетов в мире (до 120 тонн). Его разработали в первой половине 1980-х годов в Опытно-конструкторском бюро Антонова совместно с ведущими советскими научно-исследовательскими институтами, предприятиями и организациями авиационной промышленности.
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
. А потом проще, наверное, будет все-таки сделать новый самолет", - сказал Владимир Попов.Это магическое слово "проще" как всегда высказывается эксплуатантом. Которому внушили , что новое -это "прощще". Вот был Ту-154 , а уговорили всю общественность подчистую , что сделать новый Ту-204 это "прощще", и вот на тебе -в результате ничего. Ил-62 тоже старый и "проще" сделать новый , но с диаметром фюзеляжа таким же как и у Ил-62-узнаёте МС-21?! Старый Ил-86 решили заменить на новый Ил-96, потому как опять "прошше" и тот же результат ; ни того ни другого на внутренних авиалиниях нет.
И всё делается под маркировкой "прошше" , а вот Боингу ни хера не проще -он строит и строит и строит Б-737 и постоянно его модернизирует.