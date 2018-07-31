Войти
31.07.2018
РИА Новости

Военный летчик: производить в России "Руслан"? Проще сделать новый самолет

465
1
0
Ан-124
Ан-124.
Источник: © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

В России до 2027 года начнут разрабатывать новый сверхтяжелый самолет на замену Ан-124 "Руслан", сообщили в правительстве РФ. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по этому вопросу.

В России до 2027 года начнут разрабатывать новый сверхтяжелый самолет на замену Ан-124 "Руслан" - такие разработки уже запланированы. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

"Они (прописаны, - ред.) в плане научно-исследовательских работ в конце принятой госпрограммы вооружений", - сказал Борисов.

По его словам, сейчас парк имеющихся Ан-124 "Руслан" при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и смене украинских двигателей Д-18 на российские Д-35 может эксплуатироваться до 2050 года, поэтому скорой замены ему создавать не нужно.

"Возобновление производства (самолетов "Руслан", - ред.) будет связано с возможностями двигателей Д-35, которые делаются в Объединенной двигателестроительной корпорации. И то ничего нового создаваться не будет, просто "отцифруем" Ан-124 с новыми двигателями", -  отметил Борисов.

Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сказал, что рассматривается вопрос возобновления производства Ан-124 "Руслан", но пока никакого решения не принято.

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по этому вопросу.

"Возобновить производство "Русланов" можно в любом случае, у нас есть производственная база, в Ульяновске есть завод, которой готов производить эти самолеты. Но сейчас стоит вопрос о глубокой модернизации этого самолета. В Вооруженных силах России есть достаточно много этих самолетов, которые подлежат модернизации, и этот вопрос уже поднимали неоднократно. Ряд машин находятся в различных авиационных компаниях, которые их эксплуатируют в коммерческих целях. (Опытно-конструкторское) бюро Антонова, которое находится на Украине, сейчас делает все, чтобы запретить нам производить эти самолеты - хотя еще в советские времена и технологии были переданы на соответствующие предприятия, и право такое у нас есть - производить эти самолеты. Но в любом случае, наверное, пока большой необходимости в возобновлении производства самолета "Руслан" нет - есть необходимость именно в модернизации. А потом проще, наверное, будет все-таки сделать новый самолет", - сказал Владимир Попов.

Ан-124 "Руслан" - один из самых грузоподъемных самолетов в мире (до 120 тонн). Его разработали в первой половине 1980-х годов в Опытно-конструкторском бюро Антонова совместно с ведущими советскими научно-исследовательскими институтами, предприятиями и организациями авиационной промышленности.

30.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Компании
Минoбороны РФ
ОДК УК
Персоны
Борисов Юрий
Издания
Авиапанорама
Похожие новости
08.09.2016
Композитное небо
08.09.2016
Работы над обликом перспективного транспортного самолета начнутся в 2017 году
15.08.2016
Российские летчики отмечают День ВВС
06.06.2014
Cамострел Украины. Киев добивает свою «оборонку», разрывая сотрудничество с РФ в этой сфере
19.02.2010
Курсом на реализацию четырех «И»
1 комментарий
№1
31.07.2018 09:34
Цитата, q
. А потом проще, наверное, будет все-таки сделать новый самолет", - сказал Владимир Попов.
Это магическое слово "проще"  как всегда высказывается эксплуатантом. Которому внушили , что новое -это "прощще". Вот был Ту-154 , а уговорили всю общественность подчистую , что сделать новый Ту-204 это "прощще", и вот на тебе -в результате ничего. Ил-62 тоже старый и "проще" сделать новый , но с диаметром фюзеляжа таким же как и у Ил-62-узнаёте МС-21?! Старый Ил-86 решили заменить на новый Ил-96, потому как опять "прошше" и тот же результат ; ни того ни другого на внутренних авиалиниях нет.
И всё делается под маркировкой "прошше" , а вот Боингу ни хера не проще -он строит и строит и строит Б-737 и постоянно его модернизирует.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 13:33
  • 3
Почему "русские расисты" не отправляют в космос чернокожих? НАСА обещало разобраться
  • 31.07 13:11
  • 7
"Уралвагонзавод": новая версия Т-72 станет самой массовой машиной в ВС РФ
  • 31.07 13:03
  • 6
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 31.07 12:11
  • 1
Дорожная карта демилитаризации Северной Кореи
  • 31.07 11:55
  • 5
Опытный образец экраноплана "Орлан" создадут в рамках выполнения действующей госпрограммы вооружений
  • 31.07 11:32
  • 5
Россия отказалась снова строить "Русланы"
  • 31.07 11:13
  • 57
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 31.07 10:57
  • 3
Америка поможет "Мрии" летать
  • 31.07 10:55
  • 39
Программа по созданию российского истребителя "Стелс" Су-57 не закрыта. Пока не закрыта
  • 31.07 10:49
  • 2
США подтвердили, что дроны в Нигере снабжены ударным вооружением
  • 31.07 10:42
  • 1
Попытки США заставить другие страны отказаться от покупки российского вооружения чреваты непредсказуемостью и конфликтным потенциалом - Лавров
  • 31.07 10:40
  • 1
Стратегическое оружие Москвы: новая гонка вооружения?
  • 31.07 10:38
  • 2
Китай обогнал Россию по двигателям субмарин
  • 31.07 10:30
  • 1
Опубликовано видео отражения атаки дронов на авиабазу Хмеймим
  • 31.07 10:29
  • 3
А.Вучич ожидает, что полученные безвозмездно от России МиГ-29 войдут в боевой состав ВВС Сербии осенью этого года