Америка поможет "Мрии" летать
Американская компания Boeing на прошедшей выставке в Фарнборо (Великобритания) через свое дочернее предприятие Aviall заключила сделку с украинской компанией "Антонов" о поставке запчастей для крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225, сообщает источник 27 июля.
В 2014 году "Антонов" прекратил сотрудничество с Россией после "аннексии Крыма" - компания была в большой зависимости от российского экспорта. Отныне эти услуги будет оказывать СП "Авиалл". С учетом этого фактора "Антонов" начиная с 2019 года планирует строить ежегодно 8 самолетов. Сделка была подтверждена CNBC по электронной почте в пятницу.
Президент ГП "Антонов" Александр Донец заявил в интервью Reuters, что с "Авиаллом" будет построен склад запчастей, который будет заниматься материалами, металлами и неметаллами, компонентами, которые ранее поступали из РФ. Строительство склада будет финансироваться дочерней компанией "Боинга".
Ан-225, построенный еще во времена СССР, продолжает оставаться крупнейшим самолетов в мире с максимальной взлетной массой 640 т, он также имеет самый большой в мире среди серийных самолетов размах крыла. В 1990-х годах Россия не смогла воссоздать этот самолет, чем поставила точку на программе пилотируемых космических кораблей нового поколения.
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Это означает передачу документации по Ан-225 противнику.Это означает продажу документации тому кто заплатит, Китай уже купил.
- кроме вывоза некоторых специалистов больше существенных денег не будет, как с А-400 будет.
А400 УЖЕ в серии деньги МО РФ потрачены ВПУСТУЮ машины нет, время а это 15 лет упущено. Нужно тех кто принимал решение за этот проект после конфискации лишать гражданства и на Украину. Пусть "Mrija" думают.
С другой стороны американцам надо на чём-то свои тяжёлые АНПА и реакторы возить до 200т массой и 1-2 самолётов им хватит.