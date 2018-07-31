Америка поможет "Мрии" летать

Американская компания Boeing на прошедшей выставке в Фарнборо (Великобритания) через свое дочернее предприятие Aviall заключила сделку с украинской компанией "Антонов" о поставке запчастей для крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225, сообщает источник 27 июля.

В 2014 году "Антонов" прекратил сотрудничество с Россией после "аннексии Крыма" - компания была в большой зависимости от российского экспорта. Отныне эти услуги будет оказывать СП "Авиалл". С учетом этого фактора "Антонов" начиная с 2019 года планирует строить ежегодно 8 самолетов. Сделка была подтверждена CNBC по электронной почте в пятницу.

Президент ГП "Антонов" Александр Донец заявил в интервью Reuters, что с "Авиаллом" будет построен склад запчастей, который будет заниматься материалами, металлами и неметаллами, компонентами, которые ранее поступали из РФ. Строительство склада будет финансироваться дочерней компанией "Боинга".

Ан-225, построенный еще во времена СССР, продолжает оставаться крупнейшим самолетов в мире с максимальной взлетной массой 640 т, он также имеет самый большой в мире среди серийных самолетов размах крыла. В 1990-х годах Россия не смогла воссоздать этот самолет, чем поставила точку на программе пилотируемых космических кораблей нового поколения.