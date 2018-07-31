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31.07.2018
Военный паритет

Америка поможет "Мрии" летать

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Ан-225 "Мрия"
Ан-225 "Мрия".
Источник: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС

Американская компания Boeing на прошедшей выставке в Фарнборо (Великобритания) через свое дочернее предприятие Aviall заключила сделку с украинской компанией "Антонов" о поставке запчастей для крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225, сообщает источник 27 июля.

В 2014 году "Антонов" прекратил сотрудничество с Россией после "аннексии Крыма" - компания была в большой зависимости от российского экспорта. Отныне эти услуги будет оказывать СП "Авиалл". С учетом этого фактора "Антонов" начиная с 2019 года планирует строить ежегодно 8 самолетов. Сделка была подтверждена CNBC по электронной почте в пятницу.

Президент ГП "Антонов" Александр Донец заявил в интервью Reuters, что с "Авиаллом" будет построен склад запчастей, который будет заниматься материалами, металлами и неметаллами, компонентами, которые ранее поступали из РФ. Строительство склада будет финансироваться дочерней компанией "Боинга".

Ан-225, построенный еще во времена СССР, продолжает оставаться крупнейшим самолетов в мире с максимальной взлетной массой 640 т, он также имеет самый большой в мире среди серийных самолетов размах крыла. В 1990-х годах Россия не смогла воссоздать этот самолет, чем поставила точку на программе пилотируемых космических кораблей нового поколения.

28.07.2018
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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
Ан-225 "Мрия"
Компании
Boeing
Антонов ГП
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3 комментария
№1
31.07.2018 10:39
Это означает передачу документации по Ан-225 противнику.
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№2
31.07.2018 10:51
Цитата, Владислав сообщ. №1
Это означает передачу документации по Ан-225 противнику.
Это означает продажу документации тому кто заплатит, Китай уже купил.
0
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№3
31.07.2018 10:57
"Это означает продажу документации тому кто заплатит, Китай уже купил."
- кроме вывоза некоторых специалистов больше существенных денег не будет, как с А-400 будет.



А400 УЖЕ в серии деньги МО РФ потрачены ВПУСТУЮ машины нет, время а это 15 лет упущено. Нужно тех кто принимал решение за этот проект после конфискации лишать гражданства и на Украину. Пусть "Mrija" думают.

С другой стороны американцам надо на чём-то свои тяжёлые АНПА и реакторы возить до 200т массой и 1-2 самолётов им хватит.
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