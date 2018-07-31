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31.07.2018
Военный паритет

"Чинук" получит новые трехпрофильные лопасти винтов

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Вертолет Chinook
Вертолет Chinook.
Источник: forum.militaryparitet.com

Компания Boeing использует передовые композиционные материалы для создания лопастей винтов Block 2 для вертолетов Chinook с цель повышения подъемной силы, сообщает источник 25 июля. Прирост подъемной силы в количественном виде составит 1500 фунтов (680 кг), что поможет лучше управлять вертолетом на больших высотах.

Новая лопасть имеет три разных профиля, что дает более продвинутую аэродинамику по сравнению с лопастью типа Block 1, имеющей всего один профиль.

Компания и раньше имела намерения по улучшению лопастей винтов "Чинука", но не имела соответствующих технологий, но сейчас эта проблема решена и "Боинг" может развернуть их производство. Отмечается, что серьезные изменения в технологиях лопастей происходят редко, примерно раз в 20 лет.

30.07.2018
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принадлежат Военный паритет
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Продукция
CH-47 "Чинук"
Компании
Boeing
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