"Чинук" получит новые трехпрофильные лопасти винтов

Компания Boeing использует передовые композиционные материалы для создания лопастей винтов Block 2 для вертолетов Chinook с цель повышения подъемной силы, сообщает источник 25 июля. Прирост подъемной силы в количественном виде составит 1500 фунтов (680 кг), что поможет лучше управлять вертолетом на больших высотах.

Новая лопасть имеет три разных профиля, что дает более продвинутую аэродинамику по сравнению с лопастью типа Block 1, имеющей всего один профиль.

Компания и раньше имела намерения по улучшению лопастей винтов "Чинука", но не имела соответствующих технологий, но сейчас эта проблема решена и "Боинг" может развернуть их производство. Отмечается, что серьезные изменения в технологиях лопастей происходят редко, примерно раз в 20 лет.