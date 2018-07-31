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31.07.2018
Военный паритет

М1А1 методично доводится до уровня M1A2 SEPv3

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Танк M1A1 Abrams
Танк M1A1 Abrams.
Источник: forum.militaryparitet.com

Компания General Dynamics Land Systems объявила о получении заказа на модернизацию еще 100 основных боевых танков M1A1 Abrams армии США, сообщает источник 29 июля.

Танки будут доведены до стандарта M1A2 SEPv3 (System Enhancement Package Version 3). Среди новшеств называются увеличенная электрическая мощность, способность стрелять перспективными снарядами калибра 120 мм, вспомогательный источник питания для обеспечения работы электроники при заглушенном двигателе, улучшенная броня и радиосвязь, более экономичный двигатель, повышенная надежность и легкость в обслуживании, улучшенная ситуационная осведомленность.

Заказ является частью контракта от декабря 2017 года на модернизацию 435 танков М1А1. Работы будут вестись на объектах компании в Пенсильвании и Флориде, и на танковом заводе в Лиме (Огайо) - единственном действующем предприятии американского танкостроения.

https://defence-blog.com/army/u-s-army- … ation.html

30.07.2018
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принадлежат Военный паритет
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
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