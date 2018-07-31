Турецкие М60 будут доведены ло уровня "Фират"

24 июля турецкая оборонная компания Aselsan объявила об успешном завершении работ по модернизации первой партии танков M60T Sabra до уровня M60T FIRAT, сообщает источник 29 июля. Отмечается, что контракт выполнен в рекордно короткие сроки.

В течение года компания разработала пакет модернизации танка и передали армии первую партию боевых машин, военные остались довольны и решили апгрейдить весь парк М60Т. ОБщий контракт составил 206 млн евро.

Улучшенная версия танка оснащена дистанционно управляемой оружейной платформой на крыше башни, современной лазерной системой TLUS о предупреждении облучения противником, системой кругового видеонаблюдения со встроенными неохлаждаемыми тепловизорами и камерами дневного света. Оружейный модуль (возможно, это SARP компании "Аселсан") заменил станцию М85 HMG, может быт оснащен 12,7 мм или 7,62 мм пулеметом, или автоматическим гранатометом калибра 40 мм.

Кроме того, танки будут оснащены высокотехнологичным комплексом активной защиты Pulat, который уничтожает противотанковые боеголовки на расстоянии 8-10 м от танка. Система оснащена радаром, КАЗ создан в сотрудничестве с украинским "Базовым центром критических технологий" и концерном "Укроборонсервис".