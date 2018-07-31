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31.07.2018
N+1

Сборка «ЭкзоМарса-2020» начнется в Италии в первые месяцы 2019 года

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Миссия "ЭкзоМарс 2016"
Сотрудники "Талес Алениа Спейс" рядом с орбитальной станцией европейско-российского проекта по изучению Марса "ЭкзоМарс 2016" в чистовом цехе предприятия.
Источник: Александр Ковалев / РИА Новости

Окончательная сборка автоматической межпланетной станции «ЭкзоМарс-2020» начнется в Италии в первые месяцы 2019 года, затем аппарат в сборе отправится на окончательные испытания во Францию, а затем — на космодром Байконур, сообщил N+1 сотрудник Института космических исследований РАН Даниил Родионов, один из руководителей российской части программы. Запуск официально назначен на 25 июля 2020 года, говорится в сообщении Роскосмоса.


«ЭкзоМарс» — программа Европейского космического агентства и «Роскосмоса» — с начала 2000-х годов разрабатывалась как совместный проект ESA и NASA. Предполагалось, что американцы предоставят для запуска двух миссий две ракеты Atlas, а также будут участвовать в разработке марсохода (MAX-C). Однако в 2013 году NASA прекратило свое участие в проекте из-за сокращений бюджета и проблем с телескопом «Джеймс Вебб». Место NASA занял Роскосмос, который незадолго до этого потерпел катастрофическую неудачу со станцией «Фобос-Грунт». В результате Россия стала полноправным участником проекта, в обмен на две ракеты «Протон» российские ученые получили возможность установить на зондах свои приборы и принять участие в создании самих аппаратов.


Компоненты миссии «ЭкзоМарс-2020».
Источник: НПО имени Лавочкина

Первый этап программы начался в 2016 году, когда с космодрома Байконур была запущена станция «ЭкзоМарс-2016». Она состоит из научного орбитального аппарата Trace Gas Orbiter (TGO) и демонстрационного спускаемого модуля «Скиапарелли», который разбился при посадке из-за ошибки программного обеспечения. Старт второй миссии «ЭкзоМарса» первоначально планировался на 2018 год, однако затем запуск отложили на два года. В рамках второй миссии планируется на перелетном модуле, разработанном европейцами, доставить на Марс российскую посадочную платформу и европейский марсоход массой около 350 килограммов.


Аппарат «ЭкзоМарс-2020» в перелетной и пусковой конфигурациях.
Источник: НПО имени Лавочкина

По словам Родионова, два российских научных прибора, которые будут установлены на ровере, уже полностью готовы и будут отправлены в Европу уже в конце июля-начале августа. Это инфракрасный спектрометр ISEM (Infrared Spectrometer for ExoMars), предназначенный для изучение минералогических свойств поверхности, и нейтронный спектрометр Adron, который будет искать в грунте воду и гидратированные минералы (как это делают аналогичные приборы ДАН и ХЕНД на марсоходе Curiosity и зонде Mars-Odyssey).


Посадочная платформа и марсоход «ЭкзоМарса-2020».
Источник: НПО имени Лавочкина

На российской посадочной платформе будет стоять 13 научных приборов, в том числе два европейских — LARA (радиоэксперимент для исследований внутреннего строения Марса) и HABIT (эксперимент по поиску потенциально обитаемых зон, жидкой воды, исследований УФ-излучения и температуры). «Летные образцы европейских приборов пока не готовы. В Россию уже поставлены их технологические макеты. Дело в том, что вся разработка посадочной платформы началась несколько позже, потому что и сама концепция посадочной платформы появилась позже, чем марсоход, который отрабатывается чуть ли не с 2005 года. У них было больше времени на отработку, а работы по платформе начались только в 2014-2015 году», — пояснил Родионов.

«Российские приборы для посадочной платформы тоже находятся в стадии изготовления, уже готовы макеты — габаритно-массовый, тепловые эквиваленты, идет подготовка к изготовлению штатных образцов. И по плану они будут изготовлены к концу этого года», — добавил он.


Однако и российские, и европейские приборы, компоненты посадочной платформы, тоже в конечном счете отправятся в Европу.


Технологический макет посадочной платформы «ЭкзоМарса-2020».
Источник: НПО имени Лавочкина

«Окончательная сборка посадочной платформы, установка приборов и марсохода, то есть весь десантный модуль целиком, будет осуществлена в Италии в следующем году. Для участия в сборке туда поедут специалисты НПО имени Лавочкина. Это гораздо удобнее из-за логистики. Была выбрана такая схема, что сборка будет осуществляться в Италии, тестирование во Франции, потом все это приедет на Байконур», — сказал Родионов.


Технологический макет посадочной платформы «ЭкзоМарса-2020».
Источник: НПО имени Лавочкина

Сама сборка начнется примерно в начале 2019 года, добавил он.


Как сообщалось ранее, «окно запуска» миссии откроется 25 июля и продлится до 13 августа. К настоящему моменту уже выбраны два возможных места посадки для зонда «ЭкзоМарс-2020» — это плато Оксия (Oxia Planum) и Долина Мавра (Mawrth Vallis). Кроме того, проведены испытания парашюта для этого зонда.

27.07.2018
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