Российский экипаж победил в первом этапе армейского конкурса "Безопасная среда"

Второе место занял экипаж из Белоруссии, третье - команда из Китая

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Российский экипаж победил в первом этапе международного конкурса "Безопасная среда", который проходит в Ярославской области в рамках Армейских международных игр (АрМИ). Об этом сообщает пресс-центр АрМИ.

"Российский экипаж машины химической разведки РХМ-4 одержал победу в этапе индивидуальной гонки международного конкурса "Безопасная среда" в учебном центре "Песочное" Военной академии РХБЗ им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (Ярославская обл.). Россияне продемонстрировали лучшее время преодоления трассы в 24 минуты 46 секунд", - сказали в пресс-центре.

Второе место занял экипаж из Белоруссии, третье - команда из Китая. На первом этапе военные из шести государств в составе экипажей машин химической разведки преодолевали препятствия на маршруте протяженностью более 6 км, выполняли специальные задания. Участникам конкурса предстоит также пройти этапы огневой подготовки и эстафеты.

"Водители на маршруте должны были продемонстрировать свое мастерство при прохождении водной преграды, "змейки", колейного моста, а также рвов и косогоров", - добавили в пресс-центре.

Помимо военнослужащих из России, в конкурсе принимают участие команды из Египта, Ирана, Китая, Белоруссии, Армении. IV Армейские международные игры проходят с 28 июля по 11 августа на 24 полигонах в семи государствах. В них принимают участие 189 команд из 32 стран, они состязаются в 28 конкурсах.